Пополнение: компания Epic Games останавливает коммерческие отношения с Россией

Компания Epic Games отреагировала на российское вторжение на территорию Украины. Ее руководство решило остановить все коммерческие отношения со страной-агрессором.

Компании, тесно связанные с индустрией видеоигр, продолжают осуждать агрессию России и вводить против нее новые санкции. На этот раз их список пополнила Epic Games, которая является владельцем одноименного магазина.

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Epic Games останавливает коммерческие отношения с Россией

Соответствующее уведомление представители этой компании опубликовали в своем официальном твиттере. Причина очевидна – вероломное вторжение российских оккупантов на территорию Украины. Представители Epic Games подчеркнули, что останавливают все коммерческие отношения с Россией, правда, конкретизировать пока не стали.

Хотя уже известно, что блокировать свои видеоигры для россиян они не собираются. Представители компании отметили, что в свободном мире все пути к диалогу должны всегда быть открытыми. Также неизвестно, что будет с их магазином Epic Games Store, где россиянам пока еще доступны видеоигры, принадлежащие не только этой компании.

Правда, самое интересное в этой ситуации другое. Дело в том, что Epic Games является разработчиком и владельцем игрового движка Unreal Engine. А запрет на его использование может оказать серьезное влияние на тех российских разработчиков, которые создавали на нем свои видеоигры.

Очень вероятно, что уже в ближайшее время появится новость, где представители Epic Games подробнее расскажут о своих санкциях против России. Поскольку пока не ясно, что руководство этой компании вкладывает во фразу "коммерческие отношения с Россией".

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