"Последний маг воздуха" Аватар получит новую собственную игру

Разработчик Bamtang Games и издатель Game Mill Entertainment объявили о выпуске предстоящей приключенческой игры Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance. В ее основе будет история "последнего мага воздуха" Аватар.

Это боевик, в котором вы сможете играть как в одиночном, так и в локальном или онлайн кооперативе для двух игроков, выбрав одного из девяти разных персонажей из мира Аватар.

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Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance

В игре основу будут составлять четыре элемента – земля, воздух, огонь и вода. Они станут основой для головоломок, с которыми вы столкнетесь.

Также разработчики обещаются побочные квесты, улучшение персонажей и взаимодействие с культовыми персонажами из франшизы.

В числе девяти игровых персонажей будут Аанг, Тоф, Сокка и Катара. Разработчики также пообещали возможность "пережить любой из 18 увлекательных эпизодов, когда угодно, чтобы снова почувствовать любимые моменты из сериала".

Трейлер игры Avatar: смотрите видео

Релиз игры запланирован уже к осени 2023 года. Она будет доступна на всех основных платформах: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.