Успейте спасти Землю за 0 гривен – популярная стратегия в Steam вскоре изменит цену

У пользователей Steam есть последний шанс бесплатно пополнить свою коллекцию экологической стратегией Eco inc. Save the Earth. Игра вскоре станет платной, поэтому не стоит медлить.

Студия GameFirst объявила о предстоящем изменении модели распространения проекта, сообщает 24 Канал.

Важная экологическая миссия

Разработчики отметили, что переход на платную основу состоится не ранее чем через неделю после официального анонса. Это означает, что у геймеров есть время как минимум до 12 октября, чтобы без каких-либо финансовых затрат добавить Eco inc. Save the Earth в свой аккаунт.

Интересно, что разработку этой игры поддержала экологическая организация Green First.

Проект сочетает в себе элементы симулятора и классической глобальной стратегии, напоминая известную Plague Inc., но с противоположной задачей. Вместо уничтожения человечества игроки возглавляют специальный фонд, который спасает экосистему планеты от глобальной катастрофы.

Игровой процесс разворачивается на детализированной карте Земли, разделенной на семь уникальных регионов со своими природными проблемами. Игрокам приходится бороться с браконьерами, угрозой истощения ресурсов и промышленным загрязнением, внедрять "зеленые" технологии, отправлять волонтеров и преодолевать последствия стихийных бедствий.

Трейлер игры: смотрите видео

Пользователи цифрового магазина Valve оценили проект весьма положительно: 80% из 142 отзывов являются положительными. Игроки хвалят игру за ненавязчивый игровой процесс, приятный графический стиль и доступное объяснение сложных экологических проблем.

Критики же высказывают претензии к проекту из-за технических проблем и короткой продолжительности.

Часть полученных средств после изменения цены авторы направят на благотворительность и поддержку реальных природоохранных инициатив.