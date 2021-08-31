Потребовалось более тысячи часов: команда энтузиастов создала в Minecraft фантастический город

Команда Varuna создала очередную впечатляющую работу в видеоигре Minecraft. На этот раз ее представители построили огромный фантастический город, который очень понравился пользователям Reddit.

Несколько недель назад мы рассказывали об энтузиастах, которые создали в видеоигре Minecraft огромный город в готическом стиле. Правда, оказывается, параллельно они работали еще над одним очень масштабным проектом.

Подробнее Работали 3 года: группа энтузиастов создала в Minecraft огромный город в готическом стиле

Стоит начать с того, что Varuna – это команда энтузиастов, которая профессионально занимается созданием различных городов или локаций в видеоигре Minecraft. Некоторые свои проекты они создают на заказ, а другие для того, чтобы в будущем продавать за реальные деньги на собственном сайте.

На этот раз они взялись за строительство огромного города с названием Литония. Представители этой команды отметили, что это самая масштабная их работа (900 на 900 блоков), а в целом для ее создания они использовали невероятное количество блоков. Работала над этим проектом команда из профессионалов, а потратили они на все это 84 дня (более тысячи часов).

Известно, что представители Varuna построили более 3 тысяч различных зданий, а самое интересное, что они не забыли и об их интерьере. Из интересных сооружений стоит отметить местную мэрию, небольшой стадион, обелиск в центре, а также огромные оборонительные укрепления (стены и башни). В целом работали над этим проектом они вручную, хотя иногда использовали специальный редактор для создания нужного ландшафта или для копирования различных объектов.

Своей работой представители команды Varuna поделились на Reddit, а уже пользователи этой платформы ее очень высоко оценили. Оригинальный пост сразу же попал в число самых популярных за последний месяц: более 80 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев. Напоследок стоит отметить, что загрузить или приобрести эту карту невозможно, потому что она была создана на заказ.

Город Литония / Фото твиттер Varuna