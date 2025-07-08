NAVI распустили одну из своих команд и делают паузу в ее дисциплине

NAVI неожиданно сообщили о расформировании своего состава из PUBG Mobile. Кроме того, организация объявляет о временном прекращении участия в этой дисциплине.

Роспуск команды по PUBG Mobile и дальнейшие планы

Такое решение стало следствием неудовлетворительных результатов команды, в частности провала на квалификациях турнира Esports World Cup 2025. Состав, сформирован в январе 2024 года, состоял преимущественно из игроков из Казахстана: PSIX, PUNCHER, AXZCER и Gonzo. Позже к команде присоединились украинцы LEMON, FLIP и KillerJoe. Но в течение сезона команда не смогла достичь поставленных целей, что стало ключевым фактором для такого шага, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

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В организации подчеркнули, что речь идет именно о временном выходе из дисциплины, а не полный уход. NAVI оставляют за собой возможность возвращения в PUBG Mobile в будущем, если ситуация на сцене изменится или появятся новые перспективы для развития. В таком случае, очевидно, соберут полностью новую команду.

NAVI подытоживает, что команда заняла 15 место на PUBG Mobile Global Championship 2024 и PMSL: Central & South Asia Spring 2025, а на PMSL: EMEA Fall 2024 завершила выступление в топ-8. Однако этого недостаточно.

Отметим, что в последнее время организация провела немало других изменений среди своих команд:

Например молодежный состав NAVI Junior с Dota 2 был переведен в статус основной команды, а бывшая основная полностью распущена – также из-за плохих результатов.

Между тем команда по Counter-Strike 2, несмотря на отличные результаты, выставлена на продажу из-за ограничений экосистемы CS. Одного игрока – Дрина "Makazze" Шакири – перевели в основной состав.

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