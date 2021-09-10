Приятный сюрприз: ремастеры Uncharted 4: A Thief's End и The Lost Legacy выйдут на PC и PS5

Компания Sony порадовала всех поклонников серии Uncharted интересным анонсом. Дело в том, что уже в 2022 году на PC и PS5 выйдет набор с названием Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

В конце мая компания Sony провела традиционную презентацию для своих инвесторов. Ее представители рассказали немало интересного о своих проектах, но больше всего геймеров заинтриговала информация о видеоиграх, которые Sony планирует портировать на PC.

Тогда в такой список попала очень популярная игра Uncharted 4: A Thief's End, которая вышла на PlayStation 4 еще в мае 2016 года. Понятно, что это был почти официальный анонс этого события, потому что вряд ли Sony планировала вводить в заблуждение своих инвесторов. Правда, с официальным подтверждением она не спешила, а сделала это только через три месяца, во время презентации PlayStation Showcase 2021.

Итак, компания Sony анонсировала, что в 2022 году выйдет специальный набор с названием Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Правда, в его состав войдут только две видеоигры: оригинальная четвертая часть и самостоятельное дополнение The Lost Legacy. То есть переиздание первых трех частей из этой серии пока не планируется, хотя в сети появлялись слухи и об этом. Также стоит отметить, что пока неизвестно, на какие улучшения стоит ждать геймерам. Можно предположить, что незначительные, потому что эти проекты вышли относительно недавно.

Уже известно, что релиз Uncharted: Legacy of Thieves Collection сначала состоится на консоль PlayStation 5, а уже потом и на PC (Steam и Epic Games Store). Также можно добавить, что над этим портом работает студия Iron Galaxy, которая отвечала за PC-версии Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и Quake Champions.

Трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection: видео