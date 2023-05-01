Продажу студии Activision Blizzard компании Microsoft могут заблокировать на 10 лет

Решение Управления по вопросам конкуренции и рынков Великой Британии (CMA) ставит приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft в затруднительное положение. Похоже, сделка может быть заблокирована на долгих 10 лет.

Управление по конкуренции и рынкам Великой Британии недавно опубликовало свой окончательный отчет по соглашению между Activision Blizzard и Microsoft.

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Проблемы соглашения Activision Blizzard и Microsoft

Кажется, решение CMA застало компанию Microsoft врасплох. Ведь незадолго до него несколько компаний высказались в пользу приобретения Activision Blizzard, заявив: они не верят, что сделка окажет негативное влияние на конкуренцию.

Кроме того, недавно Microsoft фактически приступила к сближению с Activision Blizzard. Тогда компания заявила, что сделает игры студии доступными на своей платформе.

Главным противником этого соглашения все время была компания Sony. В частности, японский игровой гигант опасается, что после продажи с его платформы PlayStation могут исчезнуть игры Call of Duty.

В то же время Microsoft опровергла такую позицию, заявив, что она намерена сделать Call of Duty доступной на многих платформах. В качестве доказательства она массово подписывала десятилетние соглашения о дистрибуции.

Теперь окончательный отчет CMA исчерпывающе объясняет аргументацию властей для неожиданной блокировки приобретения Microsoft студии Activision Blizzard и содержит более 400 страниц. Документ указывает, что CMA будет блокировать слияние в течение десяти лет, если обстоятельства каким-либо образом не изменятся.

К слову, Антимонопольный комитет Украины разрешил слияние Microsoft и Activision Blizzard. Регулятор установил, что это не навредит конкуренции на украинском рынке.