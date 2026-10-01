В сети ходят слухи о продаже компании Xbox: генеральная директорка все объяснила

Западные СМИ взбудоражили слухи о возможной продаже игрового подразделения Microsoft на фоне масштабных увольнений и реструктуризации. Руководство технологического гиганта решило положить конец распространению этих слухов и озвучило официальную позицию относительно будущего компании.

Реорганизация вместо продажи

Поводом для обсуждений стали публикации о намерениях Microsoft выделить игровое направление в самостоятельную дочернюю структуру для упрощения его возможной реализации в будущем. Однако новая руководительница направления Аша Шарма категорически опровергла такие предположения в интервью, пишет Neowin.

Xbox не продается,

– прокомментировала генеральный директор Xbox Аша Шарма.

Она подчеркнула, что топ-менеджмент сделает все необходимое для достижения успеха и будет искать оптимальную операционную модель. Масштабный процесс реструктуризации уже повлек за собой сокращение около 3,2 тысячи сотрудников, закрытие отдельных проектов и реорганизацию студий. В рамках этих изменений разработка франшизы Halo была передана компании Activision, а студия Obsidian перешла в подчинение разработчикам из Bethesda.

Новые партнерства и поддержка инвесторов

Помимо внутренних изменений, корпорация подписала несколько важных соглашений, в частности, сохранила сотрудничество с геймдизайнером Хидео Кодзимой над его новым шпионским экшеном Physint.

Мы сделаем все необходимое, чтобы настроить компанию на успех,

– заявила Аша Шарма.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла полностью поддержал действия своей коллеги по оптимизации процессов.

Несмотря на существенное сокращение штата и закрытие отдельных подразделений, корпорация планирует вернуть игровой бизнес на путь роста с помощью новых продуктов и гибких бизнес-моделей.