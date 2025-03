Нил Дракманн расстроил поклонников The Last of Us, прокомментировав создание третьей части

Легендарный разработчик из студии Naughty Dog Нил Дракманн прокомментировал вероятность продолжения для The Last of Us: Part 2, изрядно расстроив геймеров.

Один из создателей культовой франшизы и сопрезидент Naughty Dog нарушил молчание относительно потенциальной третьей игры в серии, но то, что он сказал, вряд ли утешит фанатов, информирует 24 Канал со ссылкой на Variety.

История Элли закончена?

С момента релиза оригинала еще во времена PS3 в 2013 году, The Last of Us завоевала любовь миллионов геймеров и вышла далеко за пределы индустрии благодаря успешному телесериалу, став одной из крупнейших игровых франшиз PlayStation.

Пока фанаты готовятся к премьере второго сезона, один из "отцов-разработчиков" проекта дал интервью изданию Variety, где обмолвился о будущем известной вселенной.

Дракманн заявил, что телешоу The Last of Us вполне может стать точкой в истории франшизы.

Я думаю, единственное, что я бы сказал, это не делать ставку на то, что Last of Us будет больше. Это может быть все,

– сказал Нил.

Это не обязательно станет истиной, поскольку ранее Дракманн сообщал, что у него есть идеи для продолжения истории, но, кажется, на данный момент о его создании даже не идет речь.

Учитывая противоречивую концовку The Last of Us: Part 2 немало геймеров все же хотели бы увидеть какой-то более пространный финал для Элли и Эбби. Случится ли это когда-нибудь, похоже, не знает даже сам Нил Дракманн.