В перерыве между созданием скандальных инфоповодов, американский артист Канье Уэст успевает окунуться в мир видеоигр и одна из них весьма его зацепила, сообщает 24 Канал з ссылкой на страницу рэпера в Instagram.

Канье назвал "лучшую игру из когда-либо созданных"

Опальный рэпер удивил своих подписчиков в Instagram неожиданным признанием о любимой видеоигре.

В "сторис" артиста появилось короткое видео, где видно что он играет в The Last of Us 2 от студии Naughty Dog.

Скриншот из сторис / Фото из Insagram @ye

Популярный проект пришелся по душе Уэсту настолько, что тот решил проходить его на самом высоком уровне сложности – Survivor+.

С огромным отрывом лучшая игра из когда-либо созданных. Это не спонсируемый пост,

– написал Канье.

Геймеры в сети разделились в реакциях относительно такого вердикта рэпера, как и во мнениях относительно TLOU 2 на ее релизе.