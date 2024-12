Самая популярная киберспортивная дисциплина мира получит неожиданное продолжение

League of Legends в последние годы показывает потрясающие результаты. Турниры собирают все больше зрителей и денег, давая разработчикам понимание того, что аудитория заинтересована. Конечно же, это означает, что мир проекта будет развиваться. После того как мы получили мегапопулярный Arcane, компания готовит еще кое-что интересное.

Что это будет

Project K – это коллекционная карточная игра, основанная на League of Legends. Она будет полностью физическая, а не виртуальная. К сожалению, сначала не все смогут ее купить, ведь на первом этапе своего развития она будет продаваться только в Китае, сообщает 24 Канал со ссылкой на анонс Riot Games. Однако компания на этом точно не остановится.

Project K появилась в первых упоминаниях еще в начале этого года под названием "Rune Battlegrounds", однако теперь игра была анонсирована официально под новым псевдонимом. Многие считают, что это новое наименование является лишь кодовым заменителем, а в финале игра выйдет с другим названием. Так, например, такие игры, как VALORANT и 2XKO ранее имели похожие кодовые названия – Project A и Project L.

В видео Riot Games прямо заявила, что будущая физическая версия игры будет отделена от другой карточной забавы под названием Legends of Runeterra, которая вышла в цифровом виде. Однако в игре будут использованы иллюстрации и персонажи, уже знакомые игрокам из компьютерной игры, включая League of Legends и Legends or Runeterra.

Говорят, что карточная игра разрабатывается "небольшой" командой во главе с игровым директором Дэйвом Гаскином и исполнительным продюсером Ченграном Чаем. Как сообщает Riot Games, игра позволит соревноваться в формате 1 на 1 или как "социальный мультиплеер с группой людей". Таким образом, будущий проект стремится понравиться как одиночным, так и соревновательным карточным игрокам.

Для Project K Riot планирует проводить регулярные мероприятия в местных магазинах, а также соревновательные турниры по всему миру.

Мы хотим иметь конкурентную игру, которая бы простиралась от уровня магазина до турниров национального уровня. И, возможно, даже на мировой арене,

– говорит гейм-директор Project K в Riot Games Ченгран Чай.

Как показано в видео, Riot Games будет использовать поэтапный подход к запуску своей игры, с начальным релизом в Китае где-то в начале следующего года. После этого разработчик League of Legends планирует выпустить игру на других рынках, включая Северную Америку и Европу, после первоначального запуска.

Смотрите анонс Project K: видео на английском языке