Найпопулярніша кіберспортивна дисципліна світу отримає неочікуване продовження

League of Legends останніми роками показує приголомшливі результати. Турніри збирають щоразу більше глядачів і грошей, даючи розробникам розуміння того, що аудиторія зацікавлена. Звісно ж, це означає, що світ проєкту буде розвиватися. Після того, як ми отримали мегапопулярний Arcane, компанія готує ще дещо цікаве.

Що це буде

Project K – це колекційна карткова гра, заснована на League of Legends. Вона буде повністю фізична, а не віртуальна. На жаль, спочатку не всі зможуть її купити, адже на першому етапі свого розвитку вона продаватиметься лише в Китаї, повідомляє 24 Канал з посиланням на анонс Riot Games. Однак компанія на цьому точно не зупиниться.

Project K з'явилась у перших згадках ще на початку цього року під назвою "Rune Battlegrounds", однак тепер гра була анонсована офіційно під новим псевдонімом. Багато хто вважає, що це нове найменування є лише кодовим замінником, а у фіналі гра вийде з іншою назвою. Так, наприклад, такі ігри, як VALORANT і 2XKO раніше мали схожі кодові назви – Project A та Project L.

У відео Riot Games прямо заявила, що майбутня фізична версія гри буде відокремлена від іншої карткової забавки під назвою Legends of Runeterra, яка вийшла в цифровому вигляді. Однак у грі будуть використані ілюстрації та персонажі, вже знайомі гравцям з комп'ютерної гри, включаючи League of Legends та Legends or Runeterra.

Кажуть, що карткова гра розробляється "невеликою" командою на чолі з ігровим директором Дейвом Гаскіном та виконавчим продюсером Ченграном Чаєм. Як повідомляє Riot Games, гра дозволить змагатись у форматі 1 на 1 або як "соціальний мультиплеєр з групою людей". Таким чином, майбутній проєкт прагне сподобатися як одиночним, так і змагальним картковим гравцям.

Для Project K Riot планує проводити регулярні заходи в місцевих магазинах, а також змагальні турніри по всьому світу.

Ми хочемо мати конкурентну гру, яка б сягала від рівня магазину до турнірів національного рівня. І, можливо, навіть на світовій арені,

– каже ґейм-директор Project K в Riot Games Ченгран Чай.

Як показано у відео, Riot Games буде використовувати поетапний підхід до запуску своєї гри, з початковим релізом у Китаї десь на початку наступного року. Після цього розробник League of Legends планує випустити гру на інших ринках, включаючи Північну Америку та Європу, після початкового запуску.

