Какие игры 2025 года оказались самым большим разочарованием для геймеров

Год выдался неплохим для индустрии видеоигр, но рядом с успешными релизами вышло немало провальных проектов. Крупные франшизы вроде Lord of the Rings не произвели впечатления, а ненужные сиквелы и технические недоработки испортили впечатление от многих ожидаемых новинок.

Несмотря на успешные релизы, включая Clair Obscur, Hollow Knight, Ghost of Yotei и Donkey Kong, индустрия увидела еще больше провалов. Отложение GTA VI и закрытие студии Monolith стали лишь частью проблем, рассказывает 24 Канал.

Многие проекты не оправдали ожиданий из-за технических недостатков, отсутствие интересного контента и примитивные сюжеты. FBC: Firebreak и Splitgate 2 не смогли продвинуть свои франшизы вперед, а игры, которые позиционировались как альтернатива GTA, оказались жалкими попытками догнать культовую серию.

Какие игры стали самыми громкими провалами года?

Tales Of The Shire: A The Lord Of The Rings Game стала очередным разочарованием во вселенной Толкиена. Проект разработала Wētā Workshop – студия, которая создавала декорации, костюмы и реквизит для кинотрилогии Питера Джексона. Однако игра не отражает этого опыта.



Tales Of The Shire: A The Lord Of The Rings Game разочаровала фанатов / Фото Wētā Workshop

По стилистике проект напоминает The Fellowship of the Ring 2002 года, но с более яркой палитрой и эстетикой, похожей на Zelda или Animal Crossing. Симулятор жизни хоббитов в Шир предлагает готовить, рыбачить, сажать овощи и украшать нору.

На этом функционал заканчивается. Игра скучная, не раскрывает франшизу и не предлагает ничего интересного поклонникам фильмов или книг.

Splitgate 2 оказался ненужным сиквелом бесплатного шутера, который откровенно копировал Portal от Valve. Несмотря на отсутствие судебных исков за нарушение авторских прав, оригинальная игра получила популярность среди геймеров. Однако вторую часть никто не ждал.



Splitgate 2 оказался никому ненужным / Фото 1047 Games

Как показывает пример Fortnite, лучшие бесплатные многопользовательские шутеры не нуждаются в сиквелах – достаточно развивать имеющуюся платформу. Splitgate 2 не предложил существенных улучшений механик предшественника. Новые функции вроде лоадаутов оказались лишними, а усиленная монетизация стала шагом назад.

После провального релиза и шквала критики игру вернули в бета-версию в июле, через месяц после выхода. Перезапуск проекта под названием Arena Reloaded запланирован на 17 декабря.

The Precinct пытался заполнить паузу до выхода GTA VI, вернувшись к изометрическому формату первых частей серии. Игроки управляют Ником Корделлом-младшим – новичком в полиции, который патрулирует улицы города Аверно 1980-х годов и пытается отомстить за гибель своего отца, шефа полиции.



The Precinct неплохая на старте, но быстро утомляет / Фото Fallen Tree Games

Концепция выглядит интересно, а стилистика и геймплей сначала захватывают. Но игра страдает от недостатка идей и разнообразия. Патрулирование становится монотонным, а миссии быстро утомляют, несмотря на заявленную "систему генерации преступлений". Когда ограбление банка превращается в рутину, что-то явно пошло не так.

Ситуацию усугубил преждевременный релиз с многочисленными багами. Последующие патчи вызвали еще больше жалоб – обновление для PS5 даже удаляло сохранения игроков.

FBC: Firebreak стал одним из самых больших разочарований года. Шутер должен был расширить вселенную Remedy (Alan Wake, Control), но превратился в пустое приложение без лора и сюжета.



FBC: Firebreak очень разочаровал фанатов Control / Фото Remedy

События происходят через шесть лет после Control. Игроки управляют спецподразделением Firebreak Федерального бюро контроля, который зачищает штаб-квартиру от врагов, контролируемых Hiss. На этом контент заканчивается.

Игры Remedy известны увлекательными взаимосвязанными сюжетами, но Firebreak не добавляет ничего к нарративу. Проект также отошел от фирменного стиля студии – экшн-horror от третьего лица, предложив кооперативный шутер от первого лица. Даже этот формат реализован плохо из-за неудобного оружия и повторяющегося геймплея.

Большое обновление с режимом выживания вроде COD Zombies отложили на начало 2026 года. Останутся ли к тому времени игроки – большой вопрос.

Lost Soul Aside демонстрирует, что происходит, когда компания искусственно собирает команду разработчиков вместо органического формирования вокруг проекта. Результат ужасный.



Lost Soul Aside оказалась вообще никому ненужной / Фото UltiZeroGames

В этой RPG игрок управляет Кейсером – сиротой, который спасает сестру Луизу и человечество от дракоподобных Voidrax. Помогает спутник Арена, превращающийся в оружие и элементы (как в Clair Obscur).

Разработка началась как сольный проект Янга Бинга, но Sony включила игру в China Hero Project – инициативы для продвижения китайских разработчиков. Это навсегда изменило курс разработки.

Игра напоминает старые Devil May Cry или Final Fantasy, но без харизматичных персонажей, которые сделали те серии успешными. Боевая система приличная, но головоломки слишком простые, исследование скучное и линейное, а мир не затягивает.

MindsEye рекламировали как футуристический ответ GTA и игру, которая должна задержать геймеров до выхода шестой части, если не превзойти ее. Результат был настолько далек от обещаний, что проект моментально утонул в море критики, а сама игра объективно оказалась очень посредственной.



MindsEye смело можно назвать провалом года / Фото Build a Rocket Boy

Экшн-приключение от третьего лица рассказывает о Джейкобе Диасе – бывшем солдате с амнезией и нейроимплантом MindsEye. В пустынном городе Редрок (вымышленная версия Вегаса) он выполняет две миссии: уничтожает безумные ИИ-роботы и раскрывает тайны своего прошлого.

Эстетика и геймплей напоминают GTA благодаря участию бывшего разработчика Rockstar Лесли Бензиса. Но если Rockstar выпускает тщательно отполированные игры, эта вышла полуготовой. Проект богат на баги, а в псевдооткрытом мире катастрофически мало активностей.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour странно даже называть игрой, хотя ее продают именно так. Welcome Tour – это демонстрация возможностей железа и консоли с мини-играми, которая должна быть бесплатной.



Nintendo Switch 2 Welcome Tour можно описать как Nintendo в своей глубинной сути / Фото Nintendo

Игрок управляет миниатюрным человеком, что движется сквозь аппаратное обеспечение Switch 2 и аксессуары (многие из которых вы, вероятно, не имеете). За каждое взаимодействие с элементом консоли – кнопками, портами и т.д. – начисляют марки.

Это буквально интерактивная инструкция и реклама дополнительных аксессуаров, за которые вы заплатили деньги. Больше всего проект устанавливает ужасный прецедент.

Монетизация отравляла индустрию последние 15 лет, а компании постоянно проверяют границы того, за что люди готовы платить. Линию надо провести, и она проходит далеко от этого продукта.