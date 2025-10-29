Sony не старается: ноябрьская подборка PS Plus разочаровала геймеров
- В ноябрьскую подборку PS Plus вошли Stray, EA Sports WRC 2023 и Totally Accurate Battle Simulator.
- Геймеры неоднозначно восприняли новую подборку, считая, что месяц выдался ужасным для PS Plus.
Sony Interactive Entertainment представила ноябрьскую подборку игр для подписчиков PlayStation Plus. На этот раз игроки получат киберпанковое приключение с котом в главной роли, раллийный симулятор и игру о боях с непредсказуемой физикой. Однако реакция сообщества оказалась неоднозначной.
Согласно расписанию, в последнюю среду октября Sony официально анонсировала в блоге PlayStation игры, которые станут доступными для подписчиков базового тарифа PS Plus в ноябре. Информация подтвердила недавние утечки от инсайдера billbil-kun, информирует 24 Канал.
Какие игры войдут в ноябрьскую подборку PS Plus?
Главной игрой месяца стало киберпанковое приключение Stray для PS4 и PS5. Этот проект от французской студии BlueTwelve, вышедший три года назад, уже знаком многим игрокам. После релиза летом 2022 года игра была доступна в каталоге PS Plus Extra и Premium, но через год ее оттуда убрали.
О чем Stray?
Игрок берет на себя роль потерянного кота, который попадает в мрачный киберпанковый город, населенный роботами, как отмечается на сайте издателя – Annapurna Interactive. Чтобы найти путь домой, ему придется разгадывать загадки, исследовать окружение и взаимодействовать с местными жителями с помощью маленького дрона-компаньона B-12.
Игра получила высокие оценки за свой уникальный сеттинг, атмосферу и возможность взглянуть на мир глазами животного. Stray уже была доступна в каталоге PS Plus Extra/Premium после релиза, но через год ее убрали.
Трейлер Stray – смотрите видео:
Второй игрой стал раллийный симулятор EA Sports WRC 2023 года для PS5. Согласно описанию в блоге PlayStation, издание, вероятно, будет включать дополнение с контентом сезона 2024 года.
Что известно о EA Sports WRC?
Эту игру разработала студия Codemasters, известная сериями DiRT и F1. Проект является официальной игрой Чемпионата мира по ралли и предлагает реалистичную физику, детализированные трассы и большой автопарк, включающий современные и классические раллийные автомобили, как говорится на странице игры в Steam.
Трейлер EA Sports WRC – смотрите видео:
Завершает ноябрьскую линейку Totally Accurate Battle Simulator от шведской студии Landfall. Это симулятор сражений, известный своей непредсказуемой и комичной физикой.
Чем особенна Totally Accurate Battle Simulator?
Это юмористический симулятор боев, где игроки создают армии из самых разнообразных юнитов – от крестьян с вилами до богов грома – и наблюдают за комическими баталиями, что разворачиваются на основе непредсказуемой регдол-физики, как отмечается на сайте Landfall.
Игра предлагает как сюжетную кампанию с разнообразными испытаниями, так и режим "песочницы", где можно дать волю своей фантазии.
Трейлер Totally Accurate Battle Simulator – смотрите видео:
Как отреагировали геймеры?
Новая подборка вызвала смешанные отзывы среди подписчиков сервиса. Один из пользователей отметил пид видео анонсом PlayStation Access на YouTube, что хотя Stray и является хорошей игрой, для PS Plus этот месяц выдался ужасным.
Также напоминаем, что до 3 ноября пользователи еще могут добавить в свою библиотеку октябрьские игры: психологический хоррор Alan Wake 2, комедийную песочницу Goat Simulator 3 и приключенческую головоломку Cocoon.