PlayStation 5 Pro получит значительное обновление в 2026 году – улучшат алгоритм масштабирования

В следующем году PlayStation 5 Pro ждет большое обновление, которое значительно улучшит качество изображения и повысит частоту кадров. Речь идет о внедрении нового усовершенствованного алгоритма масштабирования графики, который заменит существующую технологию PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

В интервью для Tom's Guide главный архитектор PS5 Марк Церни заверил, что игровым разработчикам будет легко внедрить новую технологию. Однако это обновление будет касаться только PS5 Pro и не повлияет на базовую версию консоли, рассказывает 24 Канал.

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Новый алгоритм обещает обеспечить более четкое изображение и плавный геймплей, что станет значительным шагом вперед для пользователей премиальной версии консоли.

Сотрудничество Sony и AMD

Sony и AMD сейчас продолжают работать над проектом под кодовым названием Project Amethyst, который предусматривает создание передовых алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей для улучшения графики в играх.

Sony вносит свой опыт в разработку консолей и игр, тогда как AMD предлагает десятилетия экспертизы в проектировании графических процессоров. Обе компании имеют право использовать результаты сотрудничества: AMD уже внедрила их в технологию FSR 4 для ПК.

По словам Марка Церни, сотрудничество продвигается гораздо быстрее, чем ожидали стороны. Изначально планировалось, что Project Amethyst займет годы для значительного улучшения алгоритма масштабирования, но команда завершила основные задачи всего за девять месяцев.

Алгоритм, который они разработали, может быть внедрен на аппаратном обеспечении текущего поколения. Он уже выпущен AMD как часть FSR 4 для ПК. Мы в процессе внедрения его на PlayStation, и он будет выпущен в следующем году на PS5 Pro,

– добавил представитель Sony.

Потенциальное обновление для PS5 Pro является отличной новостью для владельцев этой консоли и тех, кто планирует ее приобрести. Улучшенный алгоритм масштабирования, который заменит PSSR, может значительно повысить качество графики и производительность, что сделает игровой опыт еще более захватывающим. Похоже что желающих приобрести улучшенную версию PS5 теперь станет больше.