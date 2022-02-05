Работает не только в Skyrim: геймер нестандартно сделал предложение своей девушке

Очень милой историей поделилась в сети поклонница игры Skyrim. Она рассказала, что ее парень сделал предложения с помощью метода, который характерен для этой видеоигры.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что игра The Elder Scrolls V: Skyrim является одной из самых популярных. Вокруг этой видеоигры собралась настоящая армия преданных поклонников, которые любят возвращаться в эту удивительную вселенную.

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Именно к таким фанатам можно отнести и пользовательницу Reddit с никнеймом Edgyangel221, которая поделилась очень милой историей. Девушка рассказала, что уже давно является поклонницей Skyrim, а в целом этот проект настолько ей нравится, что она даже подсадила на него своего парня.

Последний решил использовать этот факт, а для этого разработал оригинальный план. Ее парень заказал на Amazon настоящий амулет Мары из видеоигры Skyrim. Напомним, что это особое ожерелье, которое нужно для того, чтобы разблокировать варианты диалога, связанные с отношениями и женитьбой. То есть в игре с помощью такого предмета можно найти себе пару.

Следует отметить, что парень захотел сделать все очень канонически. Он почти неделю носил этот амулет и ждал, когда его девушка процитирует известную фразу:

Что это у тебя, амулет Мары? Удивительно, что у тебя до сих пор нет пары.

Только после этого она поняла, что ее парень решил сделать предложение таким нестандартным способом. Девушка согласилась, а также пошутила, что теперь она должна сделать несколько сладких булочек из Skyrim. Кстати, тещу такой подарок не впечатлил. По ее мнению, он должен был подарить стандартное кольцо.

Напоследок стоит отметить, что этот пост стал одним из самых популярных в разделе видеоигры. В целом он уже собрал 13 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Добавим, что пользователям такой оригинальный метод очень понравился, а некоторые уже хотят повторить что-то подобное.

Тот самый амулет Мары / Фото Reddit Edgyangel221