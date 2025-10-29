Известная игровая компания заставляет работников использовать ИИ

В сеть попали жалобы работников известной игровой компании, которая просто таки заставляет своих сотрудников использовать ИИ в повседневной работе.

Анонимные жалобы работников Electronic Arts свидетельствуют о том, что компания заставляет сотрудников использовать искусственный интеллект в кодировании, концепт-арте и других этапах разработки, информирует 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Игровую индустрию ожидает "восстание машин"?

Несколько неназванных сотрудников EA нашли смелость пожаловаться прессе на требование руководства увеличить использование ИИ в производственных процессах компании.

Как утверждают источники Business Insider, ИИ, в частности внутренний чат-бот компании под названием ReefGPT, внедряются "почти повсеместно".

Согласно информации, искусственный интеллект уже используют для генерации кода, который потом все равно приходится "чистить" человеку.

В дополнение, разработчикам с более творческими специальностями, как вот левел-дизайнерам, поручили обучить чат-бот азам своей работы, из-за чего работники опасаются автоматизации процессов и вероятных сокращений.

Эти нововведения можно назвать вполне ожидаемыми, учитывая то, что генеральный директор EA Эндрю Уилсон довольно самоотверженно защищает ИИ еще с 2023 года, утверждая, что новые технологии лишь "расширят возможности наших команд", сообщает Gamerant.

К тому же недавно известная студия Krafton стала первой, кто официально объявил о предоставлении приоритета использования ИИ в работе.

Похоже, больших изменений не избежать и только время покажет, как это повлияет на игровую индустрию.