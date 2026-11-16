Французский снайпер команды Vitality Матье "ZywOo" Эрбо больше не возглавляет список лучших игроков 2026 года по версии HLTV. Разница между ним и новым лидером составила 0,01 балла.

Что изменилось в списке

До начала BLAST Rivals в Гонконге ZywOo лидировал с рейтингом 1,38 за 169 карт (минимальное количество карт для включения в список HLTV по умолчанию составляет 51 карту). После семи новых карт его показатель упал до 1,36 по 176 картам, а россиянин donk обогнал его с результатом 1,37 по 156 картам, пишет Pley.gg.

По состоянию на 16 ноября третье место занимает россиянин Илья "m0NESY" Осипов из Falcons (1,28), четвертое – Фелипе "insani" Юджи из MIBR (1,22), пятое – Кайке "KSCERATO" Серато из FURIA (1,19). Отрыв от лидеров по-прежнему большой.

Следующий игрок Vitality, flameZ, занимает лишь седьмое место с показателем 1,17. Если учитывать только матчи на LAN против команд из топ-50 (минимум 45 карт), у ZywOo и donk по 1,36, причем первым в списке стоит ZywOo. В 2025 году порядок был таким же: donk завершил год с показателем 1,43, ZywOo занял второе место с показателем 1,34 за 198 карт.

Первый LAN с рейтингом ниже 1,00

Гонконг стал худшим турниром в карьере француза. Рейтинг 0,91 для него – первый случай, когда он завершил LAN-турнир с показателем ниже 1,00. Среди более чем 110 LAN-турниров в истории его выступлений на HLTV есть лишь один подобный случай, и это шоу-матч из двух карт. За семь карт ZywOo совершил 92 убийства при 99 гибели, показал 62,8 ADR (средний урон за раунд) и 70,9% KAST (долю раундов, в которых игрок убил, помог, выжил или был убит). Среди 40 игроков турнира он занял лишь 34-е место.

Ранее его самым низким рейтингом на LAN был 1,05 на IEM Sydney 2023 за четыре карты. Далее следовали 1,06 на BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals и 1,07 на финале BLAST Bounty 2025 Season 1. Худший результат на турнирах с восемью картами и более составил 1,09 на IEM Cologne 2025. На PGL Masters Bucharest перед Гонконгом у ZywOo был показатель 1,26, а до этого – 1,44 на ESL Pro League Season 24 и 1,54 на StarSeries Fall, и на обоих турнирах он завоевал титулы. Самый низкий показатель в его карьере был зафиксирован лишь на онлайн-турнире BLAST Premier Spring Showdown 2021: 0,83 за три карты по старой версии рейтинга.

Где все пошло не так

Турнир начался хорошо: в победе 2:0 над Team Falcons у ZywOo был показатель 1,13 на Anubis и 1,36 на Dust2. Далее только одна карта из пяти оказалась выше 1,00 – это Inferno против FURIA. Дно наступило на двух картах Mirage. В поражении от FURIA со счетом 0:13 он сделал 2 убийства при 13 смертях (рейтинг 0,33), а на следующий день против MOUZ – 11 убийств при 18 смертях (0,66). Поражение в овертайме от MOUZ на Cache, где он сделал 22 убийства при 20 смертях, уже ничего не изменило. Игра за террористов получилась слабее: 0,73 против 1,11 за контртеррористов.

Он был не единственным, кто провалился. ropz показал 1,32 и стал вторым на турнире после KSCERATO с 1,55, а apEX, вернувшийся из отцовского отпуска, набрал 63 убийства при 113 смертях. После поражения от MOUZ он возложил часть вины на собственные решения в игре и сказал, что команда приехала с минимальной подготовкой.

Что дальше для Vitality

Vitality занимают второе место в VRS (рейтинге Valve) с 1922 очками по состоянию на 2 ноября и попадают сразу на третий этап PGL Major Singapore. Он пройдет со 2 по 6 декабря, то есть через 19 дней после поражения от MOUZ. Первого соперника команда узнает среди восьми команд, которые пройдут второй этап. apEX планирует шесть или семь дней тренировок дома, а затем три или четыре дня сборов в Сингапуре перед стартом.