Соавтор Diablo объяснил в чем главная проблема современных ARPG

Один из создателей легендарной Diablo, соучредитель и президент Blizzard North Дэвид Брэвик поделился своим мнением о современных action-RPG. В интервью VideoGamer он отметил, что жанр отошел от ключевых элементов, которые делали его уникальным.

Брэвик является ведущим разработчиком и дизайнером первых частей Diablo, а также руководил созданием Diablo II. Он считает, что многие современные ARPG слишком фокусируются на ускоренной системе прогресса, постоянных вознаграждениях и быстром уничтожении врагов, что приводит к потере важной составляющей жанра, рассказывает 24 Канал.

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Ролевые игры начали двигаться в сторону того, что можно уничтожать толпы врагов почти мгновенно, получая море вознаграждений и повышая уровень так быстро, что экран просто заполняется предметами, которые вас не интересуют,

– отметил Бревик.

Разработчик признал, что даже в первой Diablo было много монстров, но современные игры переняли неправильные уроки из классики. Именно отличный темп игры помог Diablo II сохранить популярность на долгие годы.

Брэвик убежден, что главное удовольствие в ARPG и MMO – это путешествие, а не конечная цель:

"Когда вы сокращаете это путешествие, все становится абсурдным", – подчеркнул он.

После ухода из Blizzard в 2003 году Брэвик работал над Hellgate: London и Marvel Heroes, основал несколько студий и сейчас возглавляет инди-издателя Skystone Games.