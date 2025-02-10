Співавтор Diablo пояснив у чому головна проблема сучасних ARPG
- Девід Бревік, співзасновник Blizzard North, висловив думку, що сучасні ARPG відійшли від ключових елементів, які робили жанр унікальним, зосереджуючись на швидкому прогресі та винагородах.
- Бревік вважає, що задоволення від ARPG та MMO полягає в подорожі, а не в кінцевій меті, і що сучасні ігри навчилися неправильним урокам з класичної Diablo.
Один із творців легендарної Diablo, співзасновник і президент Blizzard North Девід Бревік поділився своєю думкою про сучасні action-RPG. В інтерв’ю VideoGamer він зазначив, що жанр відійшов від ключових елементів, які робили його унікальним.
Бревік є провідним розробником та дизайнером перших частин Diablo, а також керував створенням Diablo II. Він вважає, що багато сучасних ARPG занадто фокусуються на прискореній системі прогресу, постійних винагородах і швидкому знищенні ворогів, що призводить до втрати важливої складової жанру, розповідає 24 Канал.
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Рольові ігри почали рухатися в бік того, що можна знищувати натовпи ворогів майже миттєво, отримуючи море винагород і підвищуючи рівень так швидко, що екран просто заповнюється предметами, які вас не цікавлять,
– зазначив Бревік.
Розробник визнав, що навіть у першій Diablo було багато монстрів, але сучасні ігри перейняли неправильні уроки з класики. Саме відмінний темп гри допоміг Diablo II зберегти популярність на довгі роки.
Бревік переконаний, що головне задоволення в ARPG та MMO – це подорож, а не кінцева мета:
"Коли ви скорочуєте цю подорож, усе стає абсурдним", – наголосив він.
Після виходу з Blizzard у 2003 році Бревік працював над Hellgate: London та Marvel Heroes, заснував кілька студій і зараз очолює інді-видавця Skystone Games.