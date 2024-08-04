Технический директор GTA 4 рассказал почему покинул Rockstar после релиза игры – причина удивляет

Ветеран Rockstar рассказал о своих впечатлениях от Grand Theft Auto 4, которые в купе с другими причинами заставили его покинуть студию после более 15 лет работы.

Оббе Вермей в последнее время становится одним из самых известных работников Rockstar, пусть и бывших, ведь постоянно рассказывает в сети какие-то интересности из своей многолетней карьеры.

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Вермей покинул Rockstar, потому что GTA стала "мрачной"

Как рассказал бывший технический директор студии в интервью ютуб-каналу SanInPlay, Grand Theft Auto 4 стала определенным отходом от привычного для серии несерьезного стиля и сатирического высмеивания американской культуры.

По словам, Вермея, первая 3D-трилогия серии от GTA III вплоть до San Andreas "была просто кучей веселья", но все изменилось, когда Нико Белик ступил на землю Liberty City.

Мне они очень понравились, (игры от GTA III до San Andreas, – ред.). А потом мы создали GTA 4, и, на мой взгляд, она была слишком серьезной, слишком темной, почти депрессивной, – сказал разработчик.

Поэтому, когда его жена – канадка, захотела вернуться на родину, Оббе взвесил все "за и против" переезда и среди аргументов "за" оказалось то, что он думал, что работа над серией больше не будет приносить ему удовольствие.

Я думал, что GTA 4 не такая хорошая и веселая, как предыдущие игры. И я думал, что следующая будет еще более мрачной. Я рад видеть, что GTA 5 намного беззаботнее, чем GTA 4, – подытожил Вермей.

Интересно будет взглянуть какой же выйдет GTA 6, ведь первый трейлер игры выглядит не то чтобы радостным, но и далеко не таким мрачным как GTA 4.