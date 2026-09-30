Пляжи, стрип-клубы и рейды с копами – создатели GTA 6 делали все ради максимального реализма игры

Создание видеоигр требует не только знаний в области программирования. Чтобы воссоздать аутентичную атмосферу Вайс-Сити в GTA 6, специалистам из Rockstar приходилось годами посещать стрип-клубы и пляжи Флориды.

Чтобы максимально точно передать атмосферу штата Леонида и города Вайс-Сити, команда шотландской студии Rockstar North отправлялась в весьма интересные "исследовательские экспедиции", сообщает gamesradar+.

Полевые исследования под палящим солнцем Флориды

В течение нескольких лет авторы будущего блокбастера регулярно посещали Флориду (штат, послуживший вдохновением для Леониды), чтобы лично прочувствовать местный колорит.

Они отдыхали на пляжах, исследовали заповедник Эверглейдс, ездили на архипелаг Флорида-Кис и проводили вечера в ночных и стриптиз-клубах. Кроме того, шотландские разработчики устраивали ночные патрулирования вместе с бывшими офицерами полиции, чтобы понять "темную" сторону жизни региона.

Об этом рассказал Game Informer старший вице-президент Rockstar по нарративу Руперт Хамфрис.

У нас нет возможности показать вам абсолютно все, но мы стремимся к тому, чтобы игроки смогли исследовать и прочувствовать большинство локаций, культур и местной атмосферы. Эта игра и ее истории раскрываются в полной мере именно в среде, где богатые и бедные живут бок о бок, а преступность и коррупция становятся нитью, связывающей всех между собой,

– добавил специалист.

Благодаря экспедициям разработчики Rockstar стремятся достичь нового уровня реализма в видеоиграх, ведь в ходе них они собрали огромный массив визуальных и социальных деталей.

Именно эти наблюдения позволят воссоздать в игре живой мегаполис с достоверным поведением жителей, аутентичной ночной культурой и насыщенной уличной жизнью.

Расширенный взгляд на GTA 6: смотрите видео

Подобное внимание к мельчайшим деталям уже стало фирменным знаком качества от Rockstar, которая стремится сделать Вайс-Сити и штат Леонида самым проработанным открытым миром в истории индустрии.

Игроки смогут оценить результаты этой масштабной работы уже после выхода игры 19 ноября 2026 года, когда лично погрузятся в криминальный мир нового поколения.