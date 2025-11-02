Разработчики GTA 6 попали в скандал накануне релиза игры
- Rockstar уволила более 30 работников в Великобритании и Канаде, что IWGB считает нарушением закона из-за намерений работников создать профсоюз.
- Take-Two утверждает, что увольнение произошло из-за "грубого нарушения служебных обязанностей", тогда как IWGB планирует бороться за восстановление уволенных работников.
За несколько месяцев до выхода долгожданной Grand Theft Auto 6, Rockstar и ее владельцы из Take-Two попали в беду, якобы неправомерно уволив десятки работников.
Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвиняет Rockstar в уничтожении формирования профсоюза непосредственно внутри компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Интересно Стало известно почему Rockstar отменили амбициозную игру с открытым миром, анонсированную 16 лет назад
Будет ли судебный иск?
Как стало известно прессе, Rockstar уволили более 30 сотрудников из своих подразделений из Великобритании и Канады.
В IWGB заявляют, что своими действиями Rockstar нарушает закон, поскольку работников уволили за то, что они планировали организовать собственный профсоюз внутри компании и были членами частного канала в Discord, посвященного этой теме.
Это самый жестокий акт уничтожения профсоюзов в истории британской игровой индустрии,
– говорится в сообщении IWGB в X.
В это время в материнской Take-Two утверждают, что сотрудники уволены за "грубое нарушение служебных обязанностей".
Rockstar Games уволила небольшое количество людей за грубые нарушения служебных обязанностей, и без всякой другой причины. Как всегда, мы полностью поддерживаем амбиции и подход Rockstar,
– заявил представитель Take-Two Алан Льюис в комментарии для gamesradar+.
Такой ответ явно не удовлетворил IWGB, президент которой Алекс Маршалл заявил, что организация не отступит и будет бороться за восстановление на работе всех пострадавших работников.
Как бы ни разрешилась эта ситуация, репутационные и другие последствия могут быть весьма опасными для Rockstar учитывая приближение даты релиза GTA 6.
Последние новости о GTA 6:
Долгожданная игра от Rockstar еще даже не вышла, а уже номинирована на две престижные награды в рамках Golden Joystick Awards.
Слухи обещают уникальную производительность GTA 6 на консоли PlayStation 5.
Как подготовиться к релизу GTA 6? Откладывайте деньги, обновите железо и освежите в памяти предыдущие части.