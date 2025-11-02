Разработчики GTA 6 попали в скандал накануне релиза игры

За несколько месяцев до выхода долгожданной Grand Theft Auto 6, Rockstar и ее владельцы из Take-Two попали в беду, якобы неправомерно уволив десятки работников.

Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвиняет Rockstar в уничтожении формирования профсоюза непосредственно внутри компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Будет ли судебный иск?

Как стало известно прессе, Rockstar уволили более 30 сотрудников из своих подразделений из Великобритании и Канады.

В IWGB заявляют, что своими действиями Rockstar нарушает закон, поскольку работников уволили за то, что они планировали организовать собственный профсоюз внутри компании и были членами частного канала в Discord, посвященного этой теме.

Это самый жестокий акт уничтожения профсоюзов в истории британской игровой индустрии,

– говорится в сообщении IWGB в X.

В это время в материнской Take-Two утверждают, что сотрудники уволены за "грубое нарушение служебных обязанностей".

Rockstar Games уволила небольшое количество людей за грубые нарушения служебных обязанностей, и без всякой другой причины. Как всегда, мы полностью поддерживаем амбиции и подход Rockstar,

– заявил представитель Take-Two Алан Льюис в комментарии для gamesradar+.

Такой ответ явно не удовлетворил IWGB, президент которой Алекс Маршалл заявил, что организация не отступит и будет бороться за восстановление на работе всех пострадавших работников.

Как бы ни разрешилась эта ситуация, репутационные и другие последствия могут быть весьма опасными для Rockstar учитывая приближение даты релиза GTA 6.

