Hogwarts Legacy все-таки получит обновление с новыми функциями: когда ждать

С тех пор как Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, игра получила лишь несколько начальных обновлений с мелкими исправлениями багов. Однако разработчики с самого начала заявили, что не планируют никаких DLC, которые будут расширять мир игры или ее сюжет. Как теперь стало известно, они собираются немного нарушить это обещание.

Нет, речь не идет о полноценном DLC. Avalanche Software не раскрыла деталей о предстоящем обновлении, но дала одну небольшую деталь, а также назвала приблизительную дату.

Смотрите также Появились первые детали о Hogwarts Legacy 2

Как это будет

Прежде всего, компания говорит, что это будет бесплатное обновление с функциями, которые разработчики готовят для того, чтобы "выразить благодарность игрокам" за теплый прием игры. Такая мягкая и размытая формулировка намекает, что это будет что-то небольшое, больше похожее на пасхалку, чтобы просто порадовать фанатов. Вполне возможно, что нас ждут несколько новых эксклюзивных предметов, новые животные для полетов или новые заклинания.

с функциями, которые разработчики готовят для того, чтобы "выразить благодарность игрокам" за теплый прием игры. Такая мягкая и размытая формулировка намекает, что это будет что-то небольшое, больше похожее на пасхалку, чтобы просто порадовать фанатов. Вполне возможно, что нас ждут несколько новых эксклюзивных предметов, новые животные для полетов или новые заклинания. Релиз ожидается летом, но точной даты не называют.

"Привет всем! Мы очень рады, что вы с нетерпением ждете бесплатное обновление для Hogwarts Legacy этим летом. Нам нравится видеть все догадки и ожидания относительно того, что будет в этом обновлении, и хотя мы еще не готовы говорить об этом, я хочу поделиться некоторыми ожиданиями относительно того, над чем мы работаем. Наша первоначальная формулировка "дополнительные обновления и функции для игры" была очень намеренной. Это обновление — небольшой способ выразить благодарность нашим игрокам за замечательный прием игры", – написал Чендлер Вуд, менеджер по связям с сообществом в Avalanche Software.

Напомним, в феврале игре Hogwarts Legacy исполнился ровно год. Разработчики выпустили к этому случаю поздравительную публикацию, а также намекнула, что готовят некое обновление. Эксклюзивный контент будет доступен для PlayStation для других платформ.

Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой 2023 года, опередив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В январе Warner сообщила, что было продано 24 миллиона копий.