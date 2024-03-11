Hogwarts Legacy все-таки получит обновление с новыми функциями: когда ждать
Источник:Chandler Wood
С тех пор как Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, игра получила лишь несколько начальных обновлений с мелкими исправлениями багов. Однако разработчики с самого начала заявили, что не планируют никаких DLC, которые будут расширять мир игры или ее сюжет. Как теперь стало известно, они собираются немного нарушить это обещание.
Нет, речь не идет о полноценном DLC. Avalanche Software не раскрыла деталей о предстоящем обновлении, но дала одну небольшую деталь, а также назвала приблизительную дату.
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Как это будет
- Прежде всего, компания говорит, что это будет бесплатное обновление с функциями, которые разработчики готовят для того, чтобы "выразить благодарность игрокам" за теплый прием игры. Такая мягкая и размытая формулировка намекает, что это будет что-то небольшое, больше похожее на пасхалку, чтобы просто порадовать фанатов. Вполне возможно, что нас ждут несколько новых эксклюзивных предметов, новые животные для полетов или новые заклинания.
- Релиз ожидается летом, но точной даты не называют.
"Привет всем! Мы очень рады, что вы с нетерпением ждете бесплатное обновление для Hogwarts Legacy этим летом. Нам нравится видеть все догадки и ожидания относительно того, что будет в этом обновлении, и хотя мы еще не готовы говорить об этом, я хочу поделиться некоторыми ожиданиями относительно того, над чем мы работаем. Наша первоначальная формулировка "дополнительные обновления и функции для игры" была очень намеренной. Это обновление — небольшой способ выразить благодарность нашим игрокам за замечательный прием игры", – написал Чендлер Вуд, менеджер по связям с сообществом в Avalanche Software.
Напомним, в феврале игре Hogwarts Legacy исполнился ровно год. Разработчики выпустили к этому случаю поздравительную публикацию, а также намекнула, что готовят некое обновление. Эксклюзивный контент будет доступен для PlayStation для других платформ.
Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой 2023 года, опередив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В январе Warner сообщила, что было продано 24 миллиона копий.