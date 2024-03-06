Первые детали

Как сообщает Tech4Gamers, Hogwarts Legacy 2, вероятно, будет работать на новом движке Unreal Engine 5, судя по объявлению о работе от компании Avalanche Software. Журналисты заметили, что разработчик успешной игры с открытым миром, вышедшей в прошлом году, ищет старшего художника персонажей с опытом работы с движками Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5.

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Хотя в объявлении прямо не указано, над каким именно проектом будет работать новый старший художник персонажей, довольно показательно, что Hogwarts Legacy – единственная игра от студии, упомянута в длинном описании вакансии. Компания уже начала создание следующей части, о чем ранее сообщал известный инсайдер с ником MyTimeToShineHello.

Unreal Engine 5 – это самая современная версия движка от Epic Games. Он демонстрирует многочисленные преимущества как для самих разработчиков, повышая удобство создания игр, так и для игроков. Он предлагает более реалистичную графику, более быстрый рендеринг и более интуитивные интерфейсы.

Хотя первая часть Hogwarts Legacy вышла очень интересной и увлекательной, игроки все же нашли за что поругать разработчиков. Кто-то указывает на баги, кто-то ругает за недостаточное внимание к деталям, а кто-то указывает на бедноватый мир, в котором нет полноценного взаимодействия с окружением, а механика разбивания ящиков и кувшинов совершенно не имеет смысла, поскольку из них ничего не выпадает. Так что в продолжении разработчикам будет над чем поработать.

Конечно же, ни о сюжете, ни о дате выхода еще ничего неизвестно.