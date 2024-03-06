Перші деталі

Як повідомляє Tech4Gamers, Hogwarts Legacy 2, ймовірно, буде працювати на новому рушії Unreal Engine 5, судячи з оголошення про роботу від компанії Avalanche Software. Журналісти помітили, що розробник успішної гри з відкритим світом, що вийшла минулого року, шукає старшого художника персонажів з досвідом роботи з рушіями Unreal Engine 4 та Unreal Engine 5.

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Хоча в оголошенні прямо не вказано, над яким саме проєктом працюватиме новий старший художник персонажів, досить показово, що Hogwarts Legacy – єдина гра від студії, згадана в довгому описі вакансії. Компанія вже почала створення наступної частини, про що раніше повідомляв відомий інсайдер з ніком MyTimeToShineHello.

Unreal Engine 5 – це найсучасніша версія рушія від Epic Games. Він демонструє численні переваги як для самих розробників, підвищуючи зручність створення ігор, так і для гравців. Він пропонує більш реалістичну графіку, швидший рендеринг та більш інтуїтивні інтерфейси.

Хоча перша частина Hogwarts Legacy вийшла дуже цікавою та захопливою, гравці все ж знайшли за що посварити розробників. Хтось вказує на баги, хтось сварить за недостатню увагу до деталей, а хтось вказує на біднуватий світ, у якому немає повноцінної взаємодії з оточенням, а механіка розбивання ящиків і глечиків абсолютно не має сенсу, оскільки з них нічого не випадає. Тож у продовженні розробникам буде над чим попрацювати.

Звісно ж, ні про сюжет, ні про дату виходу ще нічого невідомо.