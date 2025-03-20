Создатель Split Fiction пригласил в гости геймеров, которые первыми в мире выполнили секретный челлендж
- Создатель Split Fiction пригласил двух геймеров, которые первыми в мире прошли секретный челлендж "Laser Hell", посетить штаб-квартиру Hazelight в Швеции.
- Пара стримеров из Китая, под ником sharkOvO и E1uM4y, получила личное видеообращение от Джозефа Фареса с поздравлением и приглашением.
- Фарес подтвердил приглашение на своей странице в социальной сети X, пообещав показать новую игру студии.
Известный разработчик и глава Hazelight пригласил в гости двух геймеров, чтобы те посмотрели на новый проект студии, а все потому, что они первыми в мире прошли секретный уровень в Split Fiction.
Split Fiction и Джозеф Фарес продолжают завоевывать геймерские сердечки. На этот раз харизматичный лидер Hazelight пригласил в гости двух чрезвычайно искусных игроков Split Fiction, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.
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Пока Split Fiction бьет рекорды It Takes Two, Джозеф Фарес продолжает удивлять поклонников виртуальных развлечений своим креативом.
Пара стримеров из Китая стала первыми в мире, кто сумел пройти секретный челлендж под названием "Laser Hell", а после этого их ожидал приятный сюрприз.
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Пользователи под ником sharkOvO и E1uM4y опубликовали видео своего прохождения на стриминговом сайте bilibili, где видно, что после преодоления "лазерного ада" перед ними начало воспроизводиться видеообращение Фареса, который поздравил дуэт с достижением и пригласил их посетить штаб-квартиру Hazelight в Швеции.
Вы должны понять, что в этом челлендже в нашей команде почти нет людей, которые могут его пройти. Нам понадобилось много времени, чтобы завершить его, и я скажу вам, что это сумасшедшее, сумасшедшее достижение,
– сказал Джозеф в видео.
Видео от геймеров – смотрите ролик
Вскоре после этого, глава Hazelight подтвердил приглашение на собственной странице в X.
Я сдержу свое обещание и приглашу вас обоих в Швецию, чтобы вы могли как можно быстрее увидеть нашу следующую игру. Будем на связи!,
– говорится в посте.
Вот такие гениальные элементы и делают игры Hazelight безупречными.