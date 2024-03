Игра Kingmakers обещает стать "лучшим средневековым фэнтези": что о ней известно

Студия Redemption Road представила трейлер своей будущей игры Kingmakers в феврале 2024 года. Теперь разработчики дали небольшое интервью журналистам, в котором больше рассказали о своих амбициях и планах относительно проекта. Он собирается стать лучшим средневековым фэнтези на рынке.

Kingmakers – это игра в средневековом сеттинге, но со своей особенностью: главный герой путешествует во времени, что позволило ему прихватить с собой в прошлое огнестрельное оружие, машины и вертолеты. Игрокам предстоит перенестись в средневековую Англию и изменить ход истории. Проект выглядит фантастически, на первый взгляд, с напряженными массовыми битвами и возможностью построить новую империю. Как все это будет работать на практике, можно будет увидеть уже скоро.

Kingmakers вызвала много шума после того, как появился трейлер. На первый взгляд, это причудливая игра, которая сочетает в себе стрельбу из пушек, взрывные бои с конными кавалерийскими атаками и бои на мечах на открытых полях под высокими замками. В трейлере мы видели, как снайперы убивают полководцев сотни лет назад, а боевые вертолеты совершают налеты на легионы воинов со щитами, стоящих в старом мире.

Трейлер Kingmakers: видео

Но это отнюдь не сатирическая игра, убеждают создатели.

Одна из наших внутренних идей была такой: "Что, если бы вы могли принести современное оружие в средневековую Англию?". Нам всем понравилась эта идея, но мы понимали: если собираемся это сделать, то должны сделать это правильно. Мы не могли ограничиться несколькими десятками солдат на поле боя. Это не было бы исторически достоверно и не соответствовало бы концепции. Нам нужно было иметь тысячи солдат на поле боя. Мы также не хотели жертвовать качественной анимацией, физикой и реакцией на выстрелы, которые можно было бы ожидать от ААА-шутера вроде The Last of Us 2",

– говорят создатели.

Одной из первых концепций игры был римский антураж, на что студию вдохновил научно-фантастический рассказ "Rome Sweet Rome", написанный в жанре альтернативной истории. Это произведение появилось на Reddit от американского писателя-фрилансера и военного историка Джеймса Эрвина. Однако позже от этого отказались.

Kingmakers разрабатывается уже несколько лет. Она будет содержательная многочасовая кампания, которая будет включать в себя больше, чем "быстрый прыжок в случайные битвы". Судя по всему, игроки своими действиями смогут создать много альтернативных вариантов будущего.

"Мы пытаемся создать идеальное средневековое фэнтези. Это означает построение империи, захват замков, завоевание территорий и тому подобное. Это не просто череда случайных битв, а увлекательная кампания, где вы строите поселения, захватываете вражеские аванпосты, тренируете и продвигаете солдат и т.д.", – говорят разработчики из Redemption Road.

Они также говорят, что "Kingmakers имеет прочную основу с передовыми анимационными системами, искусственным интеллектом и многопользовательской онлайн-механикой". Поскольку на экране одновременно находятся "тысячи солдат", огромная часть сил была направлена на то, чтобы игра оставалась стабильной в любое время.

Сейчас студия сосредоточена на кооперативном геймплее, но в будущем добавят в Kingmakers битвы "игрок против игрока".

Kingmakers планируется к выходу в 2024 году, но ее уже сейчас можно внести в список желаний в Steam.