Почему недовольны игроки недовольны

Вскоре после релиза геймеры и журналисты обратили внимание, что на PS5 бывший эксклюзив Microsoft работает даже лучше, чем на родной Xbox. На японской приставке Pentiment выдает до 120 кадров в секунду против 60 кадров на Xbox Series X, пишет 24 Канал.

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Конечно, Pentiment – не тот проект, в котором повышенная кадровая частота может обеспечить геймплейное преимущество или комфортный игровой опыт, однако не все фанаты Xbox отнеслись к новости о техническом преимуществе PS5 благоразумно.

Особенно заядлые фанаты поспешили упрекнуть руководство Microsoft, что одна из её внутренних студий поддерживает PS5 лучше, чем Xbox. "Это позор для сообщества Xbox", – написал пользователь с ником AliRadman73 в X.



Сравнение частоты кадров на PS5 и Xbox / Фото AlkaJugger/YouTube

Разрядить ситуацию попытался руководитель разработки Pentiment Джош Сойер: "Поддержка 120 кадров в секунду появится на Xbox со следующим патчем. Она была выключена из-за бага", – сказал он.

Но фанатский гнев сообщение Сойера не только не утолило, но и даже разожгло еще больше. Теперь Microsoft обвиняют в том, что проблему не обнаружили за прошедшие чем 15 месяцев, которые предшествовали релизу на PS5.

Pentiment, напомним, дебютировала 15 ноября 2022 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S, а на PS4, PS5 и Nintendo Switch появилась 22 февраля 2024-го.