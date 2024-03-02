Чому незадоволені гравці

Незабаром після релізу геймери і журналісти звернули увагу, що на PS5 колишній ексклюзив Microsoft працює навіть краще, ніж на рідній Xbox. На японській приставці Pentiment видає до 120 кадрів на секунду проти 60 кадрів на Xbox Series X, пише 24 Канал.

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Звісно, Pentiment – не той проєкт, у якому підвищена кадрова частота може забезпечити геймплейну перевагу або комфортніший ігровий досвід, однак не всі фанати Xbox поставилися до новини про технічну перевагу PS5 розсудливо.

Особливо завзяті фанати поспішили дорікнути керівництву Microsoft, що одна з її внутрішніх студій підтримує PS5 краще, ніж Xbox. "Це ганьба для спільноти Xbox", – написав користувач із ніком AliRadman73 в X.



Порівняння частоти кадрів на PS5 та Xbox / Фото AlkaJugger/YouTube

Розрядити ситуацію спробував керівник розробки Pentiment Джош Сойєр: "Підтримка 120 кадрів на секунду з'явиться на Xbox з наступним патчем. Вона була вимкнена через баг", – сказав він.

Але фанатський гнів повідомлення Сойєра не тільки не вгамувало, але й навіть розпалило ще більше. Тепер Microsoft звинувачують у тому, що проблему не виявили за минулі ніж 15 місяців, які передували релізу на PS5.

Pentiment, нагадаємо, дебютувала 15 листопада 2022 року на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X і S, а на PS4, PS5 і Nintendo Switch з'явилася 22 лютого 2024-го.