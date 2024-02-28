Деталі та тизер

За 17 років за мотивами фільмів жахів про надприродне "Паранормальне явище" (Paranormal Activity) вийшло дві гри. Жодна серйозного успіху не мала, але в кінокомпанії Paramount зважилися спробувати втретє.

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Анонс гри відбувся вчора, 27 лютого. Paranormal Activity: Found Footage ("Паранормальне явище: Знайдена плівка"), як можна зрозуміти, буде жахастиком у жанрі "знайдена плівка", в рамках якого все, що відбувається, подається у вигляді матеріалів зі знайдених записів на відеокамері. Анонс супроводжувався коротким тизером, який не розкриває ніякої цінної інформації.

Тизерний ролик майбутньої гри: відео

Творці обіцяють розширення світу і міфології "Паранормального явища", а також просунуту систему, яка регулює типи та інтенсивність страшних моментів на шляху гравців залежно від їхніх дій.

Якщо The Mortuary Assistant вам здалася страшною, то приготуйтеся: ми використаємо досвід розроблення цієї гри й доповнимо його більш чутливою та страхітливою системою жахів. Буде напружено!

– запевняє студія.

Реліз Paranormal Activity: Found Footage очікується впродовж 2026 року у версіях для кількох платформ (яких саме, не уточнюється). Нова гра позиціонується як "одна з наймоторошніших" у каталозі видавця DreadXP.