Разработчики This War of Mine и Frostpunk пожертвуют 700 тысяч долларов Украине

Студия 11 bit studios пожертвует 700 тысяч долларов украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Такую сумму им помогли собрать геймеры, покупавшие видеоигру This War of Mine.

Об этом польские разработчики из студии 11 bit studios рассказали на своей официальной странице в фейсбуке. Также к своему новому заявлению они добавили красноречивый хэштег "#FuckTheWar".

Польские разработчики поддерживают украинцев

Стоит отметить, что представители 11-bit studios одними из первых поддержали украинцев и осудили российскую агрессию. Еще неделю назад они опубликовали соответствующее сообщение, в котором также говорилось, что они планируют передать часть своих доходов украинскому Красному Кресту.

Разработчики из 11 bit studios решили, что отправят этой статусной организации все доходы, которые они получат от продаж антивоенной игры This War of Mine и всевозможных дополнений к ней (на всех платформах). Добавим, что речь идет только о тех деньгах, которые они заработали за последнюю неделю.

Следует отметить, что за это время представители 11 bit studios собрали солидную сумму – 700 тысяч долларов. А особенно если учесть тот факт, что речь идет о видеоигре, которая официально вышла еще в ноябре 2014 года. Все эти деньги они уже отправили вышеупомянутой организации, которая помогает украинцам, что пострадали от российской агрессии.

Заявление разработчиков 11 bit studios / Фото из фейсбука

