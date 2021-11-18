Разработчики уже готовят патч: игрок в Call of Duty: Vanguard убил 25 врагов за 33 секунды

Игрок в Call of Duty: Vanguard поделился в твиттере впечатляющим хайлайтом, который очень понравился геймерам. Интересно, что его запись отметили даже разработчики со Sledgehammer Games.

Наверное, все поклонники серии Call of Duty знают, что в начале этого месяца состоялся релиз новой части с названием Vanguard. Критикам этот проект понравился, а особенно они отмечали мультиплеер. Правда, первые недели его существования вряд ли можно назвать идеальными.

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Дело в том, что в этой видеоигре есть одно интересное оружие, которое геймеры назвали "сломанным" сразу же после релиза. Речь идет о дробовике с названием "Gracey Auto", который стал своеобразным "королем" небольших карт: большой магазин, хорошая дальность стрельбы и высокий шанс на убийство из одного выстрела. Геймеры неоднократно жаловались на это оружие, но разработчики долгое время никак не реагировали на это.

Правда, все изменилось после того, как ролик пользователя Zexafy стал очень популярным в сети. Стоит отметить, что это видео уже собрало 2,6 миллиона просмотров в твиттере. На записи можно увидеть, как Zexafy за 33 секунды ликвидировал сразу 25 оппонентов. Хайлайт действительно эффектный и впечатляющий, правда, вряд ли можно написать, что дело только в мастерстве геймера.

Хайлайт, которым отличился Zexafy: видео

Именно эта запись и вдохновила разработчиков со Sledgehammer Games на изменения. В своем твиттере они отметили этот ролик и написали, что собираются заняться решением проблемы с дробовиками. Правда, пока неизвестно, как они планируют их ослабить. Также разработчики не указали, когда собираются выпустить соответсвующий патч.

Понятно, что геймерам понравилась эта новость, правда, это не единственная проблема, которую можно заметить на этом видео. По мнению игроков, разработчикам также нужно поработать над точками возрождения в многопользовательских режимах. Напоследок стоит отметить, что Zexafy в комментариях к этому видео показал свой сборку на этот дробовик.

Как выглядит дробовик Zexafy: видео