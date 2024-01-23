Разработка нового "Ведьмака" уже стартовала: когда ожидать релиз игры

Польская студия CD Projekt Red уже начала работу над новой игрой в серии "Ведьмак". Игра носит кодовое название Polaris и будет создана на Unreal Engine 5.

О начале работы над новой игрой рассказал генеральный директор компании CD Projekt Red Адам Бадовски. Он отметил, что для работы над новой игрой студия планирует привлечь около 400 человек.

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Когда выйдет новый "Ведьмак"

По словам Бадовски, проект Polaris – это новая трилогия, расширяющая вселенную средневековой фэнтезийной франшизы "Ведьмак", которая с момента выхода первой игры в 2007 году разошлась тиражом более 75 миллионов экземпляров.

Игру анонсировали еще в 2022 году. Точной даты премьеры первой игры проекта пока нет, но аналитики полагают, что это будет 2026 или 2027 год.

Трилогия игр The Witcher основана на одноименном цикле романов польского писателя Анджея Сапковского. В произведениях главным героем является ведьмак Геральт из Ривии, наделенный повышенной физической силой, психической выносливостью и магическими навыками, полученными в результате прохождения обряда инициации.