Оказывается, невероятно убедительный и тяжелый кашель смертельно больного главного героя вестерна от Rockstar был настоящим, ведь актер записывал реплики во время реальных болезней, сообщает ютубер Cade Onder.

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В сюжете игры Артур Морган заражается туберкулезом, и ухудшение его состояния становится одной из самых эмоциональных частей истории.

Блестяще передать депрессивное настроение и болезнь главного героя сумел актер Роджер Кларк, который много лет спустя наконец раскрыл секрет реалистичности кашля своего героя в разговоре с ютубером Cade Onder.

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Съемки длились 5 лет, и за это время актер неоднократно подхватывал бытовые вирусные инфекции. В такие моменты, вместо того чтобы оставаться дома и лежать в постели, Роджер Кларк сразу отправлялся в студию, чтобы использовать свое болезненное состояние для озвучивания.

Разработчики с радостью подхватили эту инициативу и тщательно записывали настоящий хриплый кашель с мокротой.

За 5 лет я немало раз простужался, поэтому у нас накопилось огромное количество действительно аутентичных аудиозаписей,

– прокомментировал исполнитель роли Артура Моргана Роджер Кларк.

Интересно, что разработчики из Rockstar Games изначально планировали завершить съемку материалов за 3 года, как это было при создании GTA 5, однако проект растянулся на 5 лет, что создало дополнительные трудности для актерского состава.

Несмотря на все сложности и изнурительный труд, преданность актера превратила Артура Моргана в одного из самых любимых персонажей в истории видеоигр.

За свою работу Роджер Кларк получил награду за лучшую актерскую игру на премии The Game Awards, а игроки до сих пор восхищаются невероятной детализацией вестерна и подобными историями.