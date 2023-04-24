Игрок Red Dead Online выиграл дуэль самым удивительным способом: забавное видео

Игроку Red Dead Online удалось выиграть дуэль 1 на 1 против другого игрока, пожалуй, самым удивительным способом, который только можно представить. Видео победоносного поединка он решил поделиться в соцсетях.

Геймеры могут попробовать себя против других ковбоев в Red Dead Online. Но, кажется, некоторые игроки лучше чувствуют свое окружение, чем другие.

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Курьезная победа в дуэли

Природа Red Dead Online означает, что не каждый игрок в игре всегда будет дружелюбным, поэтому часто приходится выбираться из затруднительного положения, чтобы выжить на Диком Западе.

Хотя некоторые игроки Red Dead Online имеют трогательные взаимодействия в игре, это конечно не всегда так. Игроки могут наслаждаться более спокойным опытом, включив пассивный режим, но это почти теряет смысл игры онлайн.

Еще один вариант урегулировать спор с другим игроком – дуэль. Именно так и произошло в нашем случае. Геймер сошелся в дуэли с другим игроком прямо на вершине горы. Игроки именно обменивались выстрелами, а соперник постоянно уклонялся от стрел.

Как видно на видео, во время одного из прыжков соперник явно переусердствовал. Прыгнув, он просто полетел головой вниз с горы, так и погибнув, а заодно и проиграв дуэль.