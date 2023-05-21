Геймер нашел курьезный способ обмануть смерть в Red Dead Redemption 2

Игрок Red Dead Redemption 2 открыл крутой трюк, позволяющий обмануть смерть в некоторых сложнейших игровых ситуациях. Этот способ как будто намекает, что, кажется, разработчики не все продумали до конца.

Red Dead Redemption 2 остается одной из самых универсальных игр с открытым миром, когда-либо созданных, что дает игрокам почти полную свободу делать все, что они захотят.

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Как обмануть смерть в Red Dead

Геймер продемонстрировал удивительный трюк, который он описал как "карта "Бесплатно освободиться из тюрьмы". В ролике игрок начал скользить с горы вместе со своим конем в Red Dead Redemption 2.

Без сомнения, будущее обоих выглядит довольно мрачным, ведь гора опасно наклонна. Вместо того чтобы позволить себе разбиться, игрок переходит в меню и разбивает лагерь. Это мгновенно телепортирует их в этот лагерь, спасая жизнь обоих.

Учитывая, как работают лагеря в Red Dead Redemption 2, он не активируется в каждом сценарии, но, конечно, стоит попробовать, если ваши перспективы выглядят не слишком ярко.