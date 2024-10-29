Ожидание длительностью в 14 лет: классическая Red Dead Redemption наконец-то вышла на ПК

После долгих лет ожидания культовый экшен с открытым миром Red Dead Redemption, вышедший для консолей в 2010 году, наконец-то появился на ПК. Rockstar Games выпустила игру 29 октября вместе с полюбившимся фанатами дополнением Undead Nightmare.

Фанаты теперь могут приобрести игру вместе с дополнением в Steam, Epic Games Store и Rockstar Games Launcher, сообщает Games 24. Стоит тайтл 50 долларов (в Украине цена на RDR 1 составляет 2199 гривен).

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Что изменилось в версии RDR для ПК

Эта долгожданная версия для ПК, создана в сотрудничестве со студией Double Eleven Studios, базируется на недавних релизах для Nintendo Switch и PlayStation 4.

Релиз игры ознаменовался коротким трейлером, демонстрирующим ее новые возможности для ПК, включая поддержку 4K с частотой до 144 Гц, сверхширокое соотношение сторон (21:9 и 32:9), HDR10, Nvidia DLSS 3.7 и AMD FSR 3.

Сейчас Red Dead Redemption получила 92% "очень положительных" оценок в Steam и более 200 рецензий. Хотя игроки в восторге от долгожданного дебюта игры на ПК и высокого качества порта, некоторые из них выражают беспокойство относительно цены в 50 долларов, ведь такой ценник выглядит несколько большим для игры 14 летней давности, хотя сама игра действительно стоит своих денег.

RDR трайлер на ПК

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Действие Red Dead Redemption происходит через 12 лет после событий Red Dead Redemption 2. Сначала игра вышла в 2010 году на PlayStation 3 и Xbox 360, а затем, в 2023 году, вышла на PS4 и Switch. За эти годы Red Dead Redemption получила более 170 наград "Игра года" и продалась тиражом в более 26 миллионов копий, закрепив свое место в истории игр.