Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд The Game Awards 2025 еще до церемонии
- Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд на The Game Awards 2025 с 12 номинациями, включая игру года, что является наибольшим показателем в истории TGA.
- Игра представлена в 10 категориях, в том числе за лучшую актерскую работу, где номинированы три актера проекта, что ранее не достигалось ни одной другой игрой.
В декабре, церемония The Game Awards 2025 определит лучшие видеоигры уходящего года. Впрочем, Clair Obscur: Expedition 33 уже установила несколько интересных рекордов.
Проект Sandfall Interactive вошел в историю The Game Awards задолго до нынешней церемонии, установив фантастический рекорд, информирует 24 Канал со ссылкой на TGA 2025.
Дальше будет?
Clair Obscur: Expedition 33 называли фавориткой в борьбе за звание Лучшей игры 2025 года еще от самого ее исторического релиза.
Ни у кого даже не было сомнений, что чувственная история поборется за главный приз, но вряд ли кто-то мог предсказать, что проект выходцев из Ubisoft установит рекорд на самом старте голосования.
Трейлер игры – смотрите видео
17 ноября стали известны претенденты на победу во всех категориях и оказалось, что кроме статуса GOTY, проект может побороться за победу еще в 9 номинациях.
Интересно: другими кандидатами на звание “Игра года 2025” являются Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance 2.
Игра от Sandfall представлена сразу в 10 категориях, но имеет в общем 12 номинаций что является абсолютным рекордом для TGA.
Среди них:
- Игра года
- Лучшая режиссерская работа
- Лучший сюжет
- Лучший художественный руководитель
- Лучший саундтрек и музыка
- Лучший аудиодизайн
- Лучшая актерская работа
- Лучшая независимая игра
- Лучшая дебютная инди-игра
- Лучшая ролевая игра
Предыдущий рекорд принадлежал культовой The Last of Us Part 2, которая на TGA 2020 имела 11 номинаций в которых получила 7 побед, сообщает Gamerant.
Как ни странно, но причиной обновления рекорда является еще один рекорд. Дело в том, что в номинации на лучшую актерскую работу оказались сразу 3 актера “экспедиции”: Бен Старр за роль Версо, Чарли Кокс за роль Гюстава и Дженнифер Инглиш за роль Маэль.
До этого такое достижение не покорялось ни одной игре.
Сможет ли Expedition 33 покорить еще какие-то рекорды, увидим непосредственно на церемонии TGA 2025, которая пройдет 12 декабря 2025 года в 2:30 по киевскому времени.