ПК-геймеры могут воспользоваться шансом получить несколько крутых видеоигр в Steam за приятную цену. Скидки коснулись сразу двух GOTY, а стоимость Baldur's Gate 3 достигла исторического минимума.

Больше самих видеоигр, геймеры любят только скидки на них же. На платформе Steam прямо сейчас действует несколько весьма соблазнительных предложений для фанатов виртуальных развлечений, сообщает 24 Канал.

Интересно Dota 2 переживает неожиданный всплеск популярности: максимальный онлайн за шесть лет

Что купить на скидках в Steam?

Прежде всего мы рекомендуем обратить внимание на то, что лучшая игра 2023 года, знаменитая RPG Baldur's Gate 3 получила самую большую скидку в своей истории.

До 8 сентября "магнум опус" Larian Studios можно приобрести всего за 674 гривны (-25%).

Трейлер BG 3 – смотрите видео

Другой GOTY, получившей скидку стала игра, которая еще не получила этот статус, но является явным фаворитом в нынешнем голосовании.

Что такое GOTY? GOTY (game of the year) – самая престижная награда церемонии The Game Awards, которую получает игра, признанная лучшей за текущий календарный год.

Речь о феноменальной Clair Obscur: Expedition 33. Те геймеры, которые еще не успели насладиться волшебным миром и историей проекта могут приобрести его по скидке 1349 гривен (-10%) до 11 сентября.

Трейлер Expedition 33 – посмотрите ролик

Однако, это не единственная новинка 2025 года выпуска, которая получила привлекательную скидку.

Также советуем обратить внимание на средневековую RPG Kingdom Come: Deliverance II, которая до 15 сентября будет стоить вам 1119 гривен (-30%).

Трейлер средневекового приключения – смотрите ролик

В придачу, на платформе практически за бесценок можно приобрести первую часть игры – Kingdom Come: Deliverance обойдется в 159 гривен (-80%).

На какие проекты еще стоит обратить внимание?