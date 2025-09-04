Больше самих видеоигр, геймеры любят только скидки на них же. На платформе Steam прямо сейчас действует несколько весьма соблазнительных предложений для фанатов виртуальных развлечений, сообщает 24 Канал.

Что купить на скидках в Steam?

Прежде всего мы рекомендуем обратить внимание на то, что лучшая игра 2023 года, знаменитая RPG Baldur's Gate 3 получила самую большую скидку в своей истории.

До 8 сентября "магнум опус" Larian Studios можно приобрести всего за 674 гривны (-25%).

Другой GOTY, получившей скидку стала игра, которая еще не получила этот статус, но является явным фаворитом в нынешнем голосовании.

Что такое GOTY? GOTY (game of the year) – самая престижная награда церемонии The Game Awards, которую получает игра, признанная лучшей за текущий календарный год.

Речь о феноменальной Clair Obscur: Expedition 33. Те геймеры, которые еще не успели насладиться волшебным миром и историей проекта могут приобрести его по скидке 1349 гривен (-10%) до 11 сентября.

Однако, это не единственная новинка 2025 года выпуска, которая получила привлекательную скидку.

Также советуем обратить внимание на средневековую RPG Kingdom Come: Deliverance II, которая до 15 сентября будет стоить вам 1119 гривен (-30%).

В придачу, на платформе практически за бесценок можно приобрести первую часть игры – Kingdom Come: Deliverance обойдется в 159 гривен (-80%).

На какие проекты еще стоит обратить внимание?