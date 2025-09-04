Більше за самі відеоігри, геймери полюбляють лише знижки на них же. На платформі Steam просто зараз діє кілька вельми спокусливих пропозицій для фанатів віртуальних розваг, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Dota 2 переживає несподіваний сплеск популярності: максимальний онлайн за шість років

Що купити на знижках у Steam?

Перш за все ми рекомендуємо звернути увагу на те, що найкраща гра 2023 року, славнозвісна RPG Baldur's Gate 3 отримала найбільшу знижку у своїй історії.

До 8 вересня "магнум опус" Larian Studios можна придбати всього за 674 гривні (-25%).

Трейлер BG 3 – дивіться відео

Іншою GOTY, яка отримала знижку стала гра, яка ще не отримала цей статус, але є явним фаворитом у цьогорічному голосуванні.

Що таке GOTY? GOTY (game of the year) – найпрестижніша нагорода церемонії The Game Awards, яку отримує гра, що визнана найкращою за поточний календарний рік.

Мова про феноменальну Clair Obscur: Expedition 33. Ті геймери, які ще не встигли насолодитися чарівним світом та історією проєкту можуть прибрати його за знижкою 1349 гривень (-10%) до 11 вересня.

Трейлер Expedition 33 – перегляньте ролик

Одначе, це не єдина новинка 2025 року випуску, яка отримала привабливу знижку.

Також радимо звернути увагу на середньовічну RPG Kingdom Come: Deliverance II, яка до 15 вересня коштуватиме вам 1119 гривень (-30%).

Трейлер середньовічної пригоди – дивіться ролик

На додачу, на платформі практично за безцінь можна придбати першу частину гри – Kingdom Come: Deliverance обійдеться у 159 гривень (-80%).

На які проєкти ще варто звернути увагу?