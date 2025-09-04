Більше за самі відеоігри, геймери полюбляють лише знижки на них же. На платформі Steam просто зараз діє кілька вельми спокусливих пропозицій для фанатів віртуальних розваг, повідомляє 24 Канал.
Що купити на знижках у Steam?
Перш за все ми рекомендуємо звернути увагу на те, що найкраща гра 2023 року, славнозвісна RPG Baldur's Gate 3 отримала найбільшу знижку у своїй історії.
До 8 вересня "магнум опус" Larian Studios можна придбати всього за 674 гривні (-25%).
Трейлер BG 3 – дивіться відео
Іншою GOTY, яка отримала знижку стала гра, яка ще не отримала цей статус, але є явним фаворитом у цьогорічному голосуванні.
Що таке GOTY?
GOTY (game of the year) – найпрестижніша нагорода церемонії The Game Awards, яку отримує гра, що визнана найкращою за поточний календарний рік.
Мова про феноменальну Clair Obscur: Expedition 33. Ті геймери, які ще не встигли насолодитися чарівним світом та історією проєкту можуть прибрати його за знижкою 1349 гривень (-10%) до 11 вересня.
Трейлер Expedition 33 – перегляньте ролик
Одначе, це не єдина новинка 2025 року випуску, яка отримала привабливу знижку.
Також радимо звернути увагу на середньовічну RPG Kingdom Come: Deliverance II, яка до 15 вересня коштуватиме вам 1119 гривень (-30%).
Трейлер середньовічної пригоди – дивіться ролик
На додачу, на платформі практично за безцінь можна придбати першу частину гри – Kingdom Come: Deliverance обійдеться у 159 гривень (-80%).
На які проєкти ще варто звернути увагу?
- No Man's Sky – 450 гривень(-60%) до 8 вересня;
- Red Dead Redemption 2 – 649 гривень (-75%) до 8 вересня;
- Stray – 359 гривень (-40%) до 6 вересня.