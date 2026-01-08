Выйдет ли GTA 6 в 2026 году – авторитетный инсайдер шокировал прогнозом

Известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер поделился подробностями о разработке долгожданной GTA 6 и геймерам есть из-за чего переживать.

Игровой журналист проанализировал информацию о будущем проекта Rockstar, предостерегая слишком оптимистичных геймеров, информирует 24 Канал со ссылкой на @GTAVI_Countdown в X.

Что нового слышно о GTA 6?

Джейсон Шрайер поразил геймеров новостью о том, что Grand Thet Auto 6 до сих пор не является полностью завершенной.

По словам журналиста, разработчики все еще заканчивают работу над миссиями, добавляют контент и решают, что же попадет в финальную игру. Только после этого начнется этап ее тестирования и исправления багов.

Трейлер игры: смотрите видео

В то же время Шрайер утверждает, что новая дата релиза (19 ноября 2026 года) является более реалистичной, чем две предыдущие.

Хотя шансы на еще один перенос все еще остаются, ведь "в игровой индустрии никогда нельзя быть уверенным на все 100%", сообщает GameRoll.

Вместе с тем, журналист уверяет, что вся судьба акций компании-издателя Take-Two зависит именно от "шестерки", так что разработчики "не удовлетворятся чем-то меньшим, чем совершенством".

Кроме того, инсайдер заявил, что консоль PlayStation станет основной платформой для GTA 6, поэтому Sony планирует всю свою линейку вокруг нее.

