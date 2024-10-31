Разработчики из Rockstar едва не создали забавный прецедент, ведь рассматривали перенос анонса GTA 6, чтобы просто насолить известному журналисту, сообщает авторитетный инсайдер.

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Шрайер едва не отсрочил анонс самой ожидаемой игры десятилетия

Менее чем за день до анонса GTA 6, который состоялся 8 ноября 2023 года, один из самых известных журналистов игровой индустрии – Джейсон Шрайер опубликовал интересное сообщение на своей странице в соцсети X и статью на Bloomberg.

Он объявил, что официальное представление долгожданной игры от Rockstar состоится уже совсем скоро.

Как утверждает инсайдер под ником Tez2, который неоднократно доказывал свою компетентность в делах студии, после этого верхушка Rockstar вполне серьезно рассматривала перенос анонса на целую неделю – и все лишь бы проучить Шрайера.

Основным локомотивом этого решения выступал президент Rockstar Games – Сэм Хаузер.

Tez2 отметил, что именно Хаузер имеет "последнее слово" относительно всего, что касается GTA 6, но его все же смогли отговорить от такого опального поступка.