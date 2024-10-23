Игроков ждут как долгожданные сиквелы, так и совершенно новые тайтлы – это игры, которые заставляют игроков изнемогать от нетерпения. Редакция Games 24 собрала одни из самых ожидаемых игр 2025 года.

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Grand Theft Auto VI

Пожалуй, самая ожидаемая игра 2025 года – и, возможно, самая ожидаемая в истории игр – Grand Theft Auto VI, как ожидается, выйдет как раз накануне праздничного сезона.

Впервые показанная в 2023 году, новая часть легендарной серии от Rockstar была окутана тайной, которая лишь подогревала ажиотаж фанатов. Несмотря на отсутствие конкретных деталей, игроки надеются на большую и лучшую версию того, за что они уже полюбили GTA.

Если не будет никаких задержек, эта часть выйдет следующей зимой.

Трейлер GTA VI

Fable

Перезагрузка Fable от Microsoft должна дебютировать в 2025 году, а окно релиза было подтверждено во время выставки Xbox Showcase в июне.

Новая часть будет доступна на Xbox и Windows, но в последние дни появились слухи о том, что Microsoft также планирует выпустить игру и на PS 5.

Хотя разработка наткнулись на некоторые трудности, растет уверенность в том, что Playground Games приготовила нечто особенное для своих поклонников. Трейлеры намекают на возвращение к любимому вымышленному миру Туманного Альбиона, и поклонники оригинальной серии могут рассчитывать на ностальгический, но свежий опыт.

Fable трейлер

Marvel's Wolverine

Изначально анонсированная в 2021 году, Marvel's Wolverine натолкнулась на многочисленные неудачи, включая масштабную хакерскую атаку с требованием выкупа на Insomniac Games в 2023 году.

Атака скомпрометировала все – от концепт-арта до конфиденциальных данных сотрудников, угрожая полностью сорвать проект. Несмотря на эти вызовы, Insomniac вернулась на правильный путь, и 2025 год выглядит реалистичной датой для релиза.

Игра будет связана с серией Marvel Spider-Man, и игроки могут рассчитывать на большое количество остросюжетных боев с использованием когтей.

Marvel's Wolverine трейлер

Death Stranding 2: On the Beach

Гидео Коджима возвращается с продолжением Death Stranding, вышедшей в 2019 году. Уникальное видение культового геймдизайнера перейдет в игру следующего поколения.

Хотя разработка была задержана из-за пандемии COVID-19, Коджима использовал это время, чтобы переписать отдельные части игры, включив в нее постпандемическую перспективу.

Ожидается, что Death Stranding 2: On the Beach сохранит инновационный геймплей и сюжетные элементы оригинала, и фанаты с нетерпением ждут ее выхода в 2025 году.

Death Stranding 2: On the Beach трейлер

Beyond Good and Evil 2

Долгожданная Beyond Good and Evil 2 может наконец увидеть мир в 2025 году, хотя определенный скептицизм среди геймеров сохраняется и это вполне объяснимо. Проект давно застрял в производственном аду с многочисленными задержками и трагической смертью ее креативного директора Эмиля Мореля.

Однако недавно Ubisoft сообщила, что игра все еще в работе. Хотя релиз в 2025 году может быть слишком оптимистичным предсказанием, поклонники оригинала сохраняют надежду, что их ожидания вскоре закончатся.

Beyond Good and Evil 2 трейлер

Avowed

Для поклонников фэнтезийных ролевых игр Avowed от Obsidian Entertainment является одним из самых перспективных релизов 2025 года.

Запланированная на февраль 2025 года на Xbox и ПК, эта игра предложит приключение от первого лица в жанре RPG и детально прорисованном мире. Хотя Avowed сравнивают со Skyrim, разработчики стремятся предложить более структурированный опыт с сильным акцентом на повествовании и развитии персонажей, подобно The Outer Worlds.

Игроки могут рассчитывать на большое количество стратегических боев и увлекательную сюжетную линию.

Avowed трейлер

Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames, известная своей работой над серией Wolfenstein, планирует выпустить Indiana Jones and the Great Circle 9 декабря 2024 года.

Игра перенесет игроков в 1937 год, вслед за Индианой Джонсом, который раскрывает древние тайны и борется с темными силами.

На этот раз тайтл обещает сочетание головоломок и экшена и переходов от первого до третьего лица. Проект был сначала скептически воспринят геймерами, однако со временем все больше игроков обратили на него внимание, особенно после того, когда стало известно, что игра появится на PlayStation 5.

Indiana Jones and the Great Circle трейлер

Ghost of Yōtei

Продолжение Ghost of Tsushima разворачивается в Японии 1603 года. Нас ждет новая героиня Ацу и совершенно новая история в другом регионе.

Благодаря потрясающему визуальному оформлению и сочетанию стелса и самурайских боев, Ghost of Yōtei обещает еще один эпический опыт в открытом мире.

Хотя точная дата релиза еще неизвестна, ожидается, что игра выйдет в 2025 году и, вероятно, станет одним из самых ярких событий для владельцев PS5.

Ghost of Yōtei трейлер

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

После успеха игры Like a Dragon: Infinite Wealth, серия Like a Dragon возвращается с новым спин-оффом. Эта игра рассказывает о любимом персонаже Горо Маджиму, который оказался на гавайском острове безо всяких воспоминаний о своем прошлом.

Сочетая классический геймплей beat 'em up с морскими схватками, эта игра, что выйдет 28 февраля 2025 года, непременно обеспечит причудливый, необычайный экшн, который так любят фанаты серии.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii трейлер

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С этими играми на горизонте, 2025 год обещает стать невероятным для игровой индустрии. Каждая игра принесет геймерам восторг, гарантируя, что ценители всех жанров найдут, на что с нетерпением ждать в ближайшие месяцы, ведь это далеко не весь список ожидаемых релизов.