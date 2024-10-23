Хэллоуин приближается и самое время пополнить свою коллекцию видеоигр несколькими качественными хоррорами, которые были основаны на популярных фильмах ужасов. Список таких подготовили для вас Games 24.

Интересно Исследование назвало видеоигры, которые способны "омолодить" ваш мозг на 10 лет

Alien: Isolation (2014 года)

Постер проекта / Фото Creative Assembly

Фильм: "Чужой" (1979 года)

"Чужой" (1979 года) Платформы: ПК, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS и Android

Игра, которая вдохновлялась бессмертной классикой жанра не могла стать плохой. Тем более, что игрок получает под свой контроль – Аманду Рипли, дочь известной героини франшизы Ридли Скотта.

Девушка ведет ожесточенную борьбу с ксеноморфами, пытаясь выжить на космической станции.

Трейлер Alien: Isolation – смотрите видео

Главная фишка проекта – интеллект Чужих, которые не просто существуют в мире игры, а учатся на собственных ошибках и адаптируются к действиям игрока чтобы напугать его как можно сильнее.

The Blair Witch (2019 года)

Постер проекта / Фото Bloober Team

Фильм: "Ведьма из Блэр" (1999 года)

"Ведьма из Блэр" (1999 года) Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch и Oculus Quest

Сейчас все восхваляют разработчиков из польской студии Bloober Team за удивительно удачный ремейк Silent Hill 2, но это далеко не единственный качественный хоррор в их портфолио.

Не менее классной игрой получился проект по мотивам одноименного фильма. The Blair Witch переносит игрока в жуткий лес, где тому предстоит отыскать пропавшего ребенка.

Трейлер игры – смотрите ролик

Игровой процесс ориентирован на исследование и выживание, а постоянная атмосфера психологического давления добавляет красок первобытному страху любого человека: "Что скрывается в темноте?".

Ghostbusters: Spirits Unleashed (2023 года)

Постер проекта / Фото IllFonic

Фильм: вся франшиза "Охотники за привидениями"

вся франшиза "Охотники за привидениями" Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch

Если же вам больше хочется развлечься с тематикой ужасов или чего-то потустороннего вместе с друзьями, чем просто пугаться в одиночку, то тоже есть для вас совет.

Веселая и атмосферная асимметричная многопользовательская игра Ghostbusters: Spirits Unleashed, позволяет примерить на себя роль знаменитых Охотников за привидениями.

Трейлер игры – посмотрите ролик

Или же можете стать по другую сторону баррикад и попробовать себя в качестве призрака, который пытается спрятаться от надоедливых охотников. Так или иначе – скучать не придется.

Texas Chainsaw Massacre: The Game (2023 года)

Постер проекта / Фото Sumo Digital

Фильм: "Техасская резня бензопилой" (1974 года)

"Техасская резня бензопилой" (1974 года) Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5

Еще одна асимметричная многопользовательская игра с похожим игровым процессом, но за исключением того, что ее атмосфера куда более гнетущая и жуткая.

Трейлер забавы – смотрите видео

Возьмите под контроль кого-то из группы подростков, которые пытаются сбежать от кровавого психопата Лезерфейса или же примерьте его "кожу" и собственноручно устройте охоту на невинных жертв.

Until Dawn (2015 года)

Постер проекта / Фото Supermassive Games

Фильм: компиляция различных фильмов ужасов

компиляция различных фильмов ужасов Платформы: ПК, PS4 и PS5

Здесь мы решили немного пошаманить и посоветовать вам игру в жанре интерактивного кино, которая собрала в себе лучшие черты многих фильмов ужасов.

Сюжет до боли прост: компания молодых людей отправляется в домик в горах, казалось бы, что может пойти не так?

Трейлер игры – просмотрите ролик

Игра точно не раз напугает вас и заставит быстро реагировать на угрозы и вызовы, ведь от ваших действий зависит кто из харизматичных персонажей все же доживет до рассвета.

Проект является "мастплеем" в жанре, особенно учитывая то, что недавно вышла обновленная его версия для PlayStation 5.