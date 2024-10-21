Издание The Telegraph поделилось результатами интересного исследования, которое в очередной раз доказало полезность видеоигр, как хобби.

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Эти игры буквально омолаживают мозг

В исследовании, проведенном канадскими учеными, 1000 человек опросили об их образе жизни и текущем состоянии здоровья. Было также проведено тесты, которые помогли оценить такие характеристики "подопытных" как способность к обучению, уровень внимания, восприятия и качество памяти.

Отдельно респондентов попросили оценить сколько часов в неделю они в среднем провели за видеоиграми в течение последнего года.

Среди опрошенных оказалось немало геймеров и фанатов таких проектов как Civilization, Hearthstone, The Witcher, Mass Effect, Fallout, Skyrim, Rocket League и других видеоигр.

Работа была представлена на Манчестерском научном фестивале и по-настоящему удивила исследователей.

Оказалось, что игроки таких проектов, таких как FIFA, Grand Theft Auto и Minecraft, имеют мозги более чем на десять лет "моложе", чем их сверстники, которые не играют совсем. Геймеры отличаются улучшенной памятью, вниманием и навыками рассуждения.

Люди, которые часто играют в видеоигры, то есть пять или более часов в неделю для одного типа игры, в среднем показывают когнитивные результаты, как люди, которые на 13,7 года моложе, –

заявил автор исследования профессор Адриан Оуэн, нейробиолог из Западного университета Канады.

По заключению ученых увлечение видеоиграми может иметь положительное долгосрочное влияние на когнитивные функции.