Видання The Telegraph поділилося результатами цікавого дослідження, яке в черговий раз довело корисність відеоігор, як хобі.

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Ці ігри буквально омолоджують мозок

У дослідженні, проведеному канадськими вченими, 1000 осіб опитали про їхній спосіб життя та поточний стан здоров'я. Було також проведено тести, що допомогли оцінити такі характеристики "піддослідних" як здатність до навчання, рівень уваги, сприйняття та якість пам'яті.

Окремо респондентів попросили оцінити скільки годин на тиждень вони в середньому провели за відеоіграми впродовж останнього року.

Серед опитаних виявилося чимало геймерів та фанатів таких проєктів як Civilization, Hearthstone, The Witcher, Mass Effect, Fallout, Skyrim, Rocket League та інших відеоігор.

Робота була представлена ​​на Манчестерському науковому фестивалі та по-справжньому здивувала дослідників.

Виявилося, що гравці таких проєктів, таких як FIFA, Grand Theft Auto та Minecraft, мають мізки на понад десять років "молодші", аніж їх однолітки, які не грають зовсім. Геймери вирізняються покращеною пам'яттю, увагою та навичками міркування.

Люди, які часто грають у відеоігри, тобто п'ять або більше годин на тиждень для одного типу гри, в середньому показують когнітивні результати, як люди, які на 13,7 року молодші, –

заявив автор дослідження професор Адріан Оуен, нейробіолог із Західного університету Канади.

За висновками науковців захоплення відеоіграми може мати позитивний довгостроковий вплив на когнітивні функції.