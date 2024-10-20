З 18 жовтня по 1 листопада в цифровому магазині від Epic Games триватиме розпродаж, який пропонує дуже звабливі ціни на низку цікавих проєктів, інформує Games 24.

Варте уваги 10 найцікавіших збоїв та багів у комп'ютерних іграх

Не проґавте шанс поповнити колекцію

Для геймерів, які не цураються користуватися кількома платформами для купівлі відеоігор, EGS пропонують чудову нагоду поповнити свою бібліотеку.

На честь Гелловіну цифровий магазин запустив масштабний розпродаж, де з великою вигодою можна придбати як давно відомі проєкти, так і "вчорашні" новинки.

При цьому далеко не всі забавки відповідають тематиці свята жахів.

Ми вирішили зробити список з ігор на які варто звернути увагу:

Hogwarts Legacy – 479.70 гривень (70% знижки)

– 479.70 гривень (70% знижки) Hi-Fi RUSH Deluxe Edition – 479.40 гривень (40% знижки)

– 479.40 гривень (40% знижки) System Shock – 426.40 гривень (60% знижки)

– 426.40 гривень (60% знижки) Dead Island 2 – 932.79 гривень (30% знижки)

– 932.79 гривень (30% знижки) Lords of the Fallen – 749.50 гривень (50% знижки)

– 749.50 гривень (50% знижки) Banishers: Ghost of New Eden – 734.30 гривень (30% знижки)

– 734.30 гривень (30% знижки) Mortal Kombat 1 – 649.50 гривень (50% знижки)

– 649.50 гривень (50% знижки) Alan Wake 2 – 619 гривень (50% знижки)

Також прямо зараз (до 24 жовтня) на платформі "епіків" можна безплатно отримати гру за мотивами відомого мультсеріалу для дорослих.