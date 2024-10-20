С 18 октября по 1 ноября в цифровом магазине от Epic Games пройдет распродажа, которая предлагает очень соблазнительные цены на ряд интересных проектов, информирует Games 24.

Стоит внимания 10 самых интересных сбоев и багов в компьютерных играх

Не упустите шанс пополнить коллекцию

Для геймеров, которые не чураются пользоваться несколькими платформами для покупки видеоигр, EGS предлагают прекрасную возможность пополнить свою библиотеку.

В честь Хэллоуина цифровой магазин запустил масштабную распродажу, где с большой выгодой можно приобрести как давно известные проекты, так и "вчерашние" новинки.

При этом далеко не все игрушки соответствуют тематике праздника ужасов.

Мы решили сделать список из игр на которые стоит обратить внимание:

Hogwarts Legacy – 479.70 гривен (70% скидки)

– 479.70 гривен (70% скидки) Hi-Fi RUSH Deluxe Edition – 479.40 гривен (40% скидки)

– 479.40 гривен (40% скидки) System Shock – 426.40 гривен (60% скидки)

– 426.40 гривен (60% скидки) Dead Island 2 – 932.79 гривен (30% скидки)

– 932.79 гривен (30% скидки) Lords of the Fallen – 749.50 гривен (50% скидки)

– 749.50 гривен (50% скидки) Banishers: Ghost of New Eden – 734.30 гривен (30% скидки)

– 734.30 гривен (30% скидки) Mortal Kombat 1 – 649.50 гривен (50% скидки)

– 649.50 гривен (50% скидки) Alan Wake 2 – 619 гривен (50% скидки)

Также прямо сейчас (до 24 октября) на платформе "Эпиков" можно бесплатно получить игру по мотивам известного мультсериала для взрослых.